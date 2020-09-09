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Португалія прийме на лікування українських військових, поранених на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,6 т.
Четверо бійців ЗСУ лікуватимуться в Португалії

Четверо бійців ЗСУ лікуватимуться в Португалії.

Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дії на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter подякував португальській стороні за дружніх жест.

"Важливі новини з Лісабона. Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які отримали поранення, захищаючи нашу країну від російської агресії. Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби і турботу про наших захисників", – написав глава відомства.

При цьому Кулеба не уточнив, які саме військові будуть лікувати в Португалії і коли вони отримали поранення.

Twitter Дмитро Кулеби.

Twitter Дмитро Кулеби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в результаті обстрілу з боку озброєних формувань Росії на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинули троє військовослужбовців Збройних сил України, ще троє захисників отримали поранення.

Пізніше один з поранених помер.

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УкраїнаВійна на ДонбасіМіністерство закордонних справ УкраїниДмитро Кулеба
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