Португалія прийме на лікування українських військових, поранених на Донбасі

Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дії на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter подякував португальській стороні за дружніх жест.

"Важливі новини з Лісабона. Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які отримали поранення, захищаючи нашу країну від російської агресії. Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби і турботу про наших захисників", – написав глава відомства.

При цьому Кулеба не уточнив, які саме військові будуть лікувати в Португалії і коли вони отримали поранення.

Twitter Дмитро Кулеби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в результаті обстрілу з боку озброєних формувань Росії на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинули троє військовослужбовців Збройних сил України, ще троє захисників отримали поранення.

Пізніше один з поранених помер.

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