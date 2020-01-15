Переписали історію Криму: Портников звинуватив Росію в нахабній брехні

Перед брехнею Росії про початок Другої світової війни після змови Польщі з німецький диктатором Адольфом Гітлером Кремль вже переписував історію, спотворивши дані про анексований Крим.

На показовий момент звернув увагу в своєму блозі для "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Спочатку просто підмінили багатовікову історію цивілізації на півострові – від античних колоній до Кримського ханства – історією російського флоту, російських дачників і радянського курорту. Так Крим перестав бути Кримом, позбувся душі в сприйнятті і розумінні не тільки більшості тих, хто живуть в повсякденному світі історичної та політичної брехні росіян, а й багатьох українців, і багатьох жителів західних країн", – пояснив він.

Портников звинуватив Росію в зухвалій брехні про Крим

На думку Портникова, можна сказати, що Росія успішно тренується на Кримі.

"Якщо історія півострова, на якому держави виникали ще тоді, коли на місці не тільки Москви, але навіть Великого Новгорода були непрохідні ліси і болота, зведена до кількох століть, що обчислюються днем приходу російської армії, то чому не можна історію України починати від Переяславської Ради, а не від Київської Русі? Чому не можна множити підробку на підробці, брехню на брехні, керуючись простим правилом: чим ця брехня більше і чим більше ресурсів витрачено для її пропаганди, тим більше людей в неї повірять" – обурився журналіст.

За його словами, не дивно, що від фальсифікації історії сусідніх країн можна спокійно переходити до фальсифікації історії Другої світової війни.

"Схоже, при цьому самим брехунам ніяка правда не страшна, так потужно і впевнено вкоренилася фальсифікація в мізках їхніх співвітчизників. Країна з такою пропагандистською традицією як Росія може впевнено спотворювати правду і не менш впевнено її не боятися – правда не пройде! Саме тому і українцям, і полякам, і жителям країн Балтії так важливо зупиняти кремлівську неправду біля своїх кордонів, реагувати на неї, не давати їй спуску", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальної заяви Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що таким чином Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

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