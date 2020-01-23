Головна Новини
23 січня • оновлено в 18:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Просто гидота!" Портников звинуватив Путіна в "торгівлі євреями"

1.7т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін обміняв звільнення ізраїльтянки Наами Іссахар, засудженої в Росії, на Олександрівське подвір'я в Єрусалимі, що нагадує "торгівлю євреями".

Таку думку в своєму блозі для Грані.ру висловив український журналіст Віталій Портников.

"Ми точно знаємо, що зажадав Путін від ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в обмін на звільнення його співвітчизниці Наами Іссахар, засудженої до ув'язнення в Росії після затримання в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". Олександрівське подвір'ящоб, як шубу з панського плеча, подарувати його компанії крикунів із степашинського Імператорського православного палестинського товариства", – написав він.

Новини
"Облом труби": Портніков пояснив поразку Путіна з "Турецьким потоком"

Портников звинуватив Путіна в "торгівлі євреями"

Портников звинуватив Путіна в "торгівлі євреями"

За словами Портникова, Путін просто "торгує євреями", зневажаючи історію.

"Те, чим займалися в роки Другої світової війни нацисти та їхні посібники! Людина, яка міняє єврейську дівчину на будівлі в кращих традиціях Голокосту, з незворушним і повчальним виглядом буде виступати на форумі Голокосту в одному з найтрагічніших меморіалів сучасного світу в ролі царя-визволителя єврейського народу під єврейські та інші оплески!" – відзначив він.

"Це, звичайно, ніяка не гримаса історії. Це просто гидота!" – обурився Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портникова обурив той факт, що Ізраїль надасть слово президенту Росії Володимиру Путіну на пам'ятних заходах на честь 75-річчя визволення в'язнів концтабору Аушвіц.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Віталій Портніков
Місце
Ізраїль
Тег
Ізраіль
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
8
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Видимо, не до кинца взорвался этот п*дарок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_____________Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги