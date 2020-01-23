"Просто гидота!" Портников звинуватив Путіна в "торгівлі євреями"

Президент Росії Володимир Путін обміняв звільнення ізраїльтянки Наами Іссахар, засудженої в Росії, на Олександрівське подвір'я в Єрусалимі, що нагадує "торгівлю євреями".

Таку думку в своєму блозі для Грані.ру висловив український журналіст Віталій Портников.

"Ми точно знаємо, що зажадав Путін від ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в обмін на звільнення його співвітчизниці Наами Іссахар, засудженої до ув'язнення в Росії після затримання в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". Олександрівське подвір'я – щоб, як шубу з панського плеча, подарувати його компанії крикунів із степашинського Імператорського православного палестинського товариства", – написав він.

Портников звинуватив Путіна в "торгівлі євреями"

За словами Портникова, Путін просто "торгує євреями", зневажаючи історію.

"Те, чим займалися в роки Другої світової війни нацисти та їхні посібники! Людина, яка міняє єврейську дівчину на будівлі в кращих традиціях Голокосту, з незворушним і повчальним виглядом буде виступати на форумі Голокосту в одному з найтрагічніших меморіалів сучасного світу в ролі царя-визволителя єврейського народу під єврейські та інші оплески!" – відзначив він.

"Це, звичайно, ніяка не гримаса історії. Це просто гидота!" – обурився Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портникова обурив той факт, що Ізраїль надасть слово президенту Росії Володимиру Путіну на пам'ятних заходах на честь 75-річчя визволення в'язнів концтабору Аушвіц.

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