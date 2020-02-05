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7 лютого • оновлено в 09:31
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"Закінчиться народна любов": Портников зробив тривожний прогноз про диктатуру в Україні

11.7т
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Публіцист Віталій Портников розкритикував скасування депутатської недоторканності в Україні, заявивши, що це стане "не інструментом у боротьбі з корупцією, а кроком до авторитаризму".

Таку думку він висловив у своєму блозі на "Еспрессо". Він вважає, що корупція – "природна частина владної вертикалі" в Україні.

"Ми живемо в корумпованій державі, якою просто не можна керувати без інтеграції в різноманітні схеми. І поки в нас буде така держава, поки українці на виборах голосують за олігархічних висуванців, корупціонеру нічого не загрожує – з мандатом або без нього. У корупціонера починаються проблеми тільки тоді, коли він свариться з державою або коли програє його клан", – написав журналіст.

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На його думку, Україна зараз у цьому плані схожа на Білорусь. "Тому що перше, що зробив Лукашенко після свого приходу до влади – розігнав парламент, знищив опозицію і підмінив демократію вивіскою", – йдеться у блозі Портникова.

"Те, що першим результатом скасування депутатської недоторканності стане вручення підозри опозиційному політику – сигнал того, що авторитаризм на підході", – стверджує публіцист.

Він додав, що диктатурі в Україні завадить слабка економіка. "У Зеленського просто немає російських грошей, які допомогли Лукашенку побудувати білоруську диктатуру. А коли закінчуються гроші, закінчується народна любов", – вважає Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віталій Портников заявив: президент РФ Володимир Путін обміняв звільнення ізраїльтянки Наами Іссахар, засудженої в Росії, на Олександрівське подвір'я в Єрусалимі, що нагадує "торгівлю євреями".

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Депутатська недоторканість
Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
політика
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Golan Sim
Golan Sim
Наш несгибаемый членогурман и безотказный спермоглот виталька портников, почуяв грядущую нехватку вазелина, начал скорбно мычать о наступающем хаосе авторитаризма.. ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А почему у него ухо на щеке? :-)))
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"У Зеленского просто нет российских денег, которые помогли Лукашенко построить белорусскую диктатуру. А когда заканчиваются деньги, заканчивается народная любовь", – считает Портников. А сами работать не пробовали , вечная мечта о халяве?!
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