Створити "імперію СРСР": Портников розкрив план Путіна щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін і ватажки "Л/ДНР" під його керівництвом намагаються відтворити на Донбасі часи Громадянської війни в колишній Російській імперії.

Таку думку в своєму блозі для "Грани.ру" висловив український журналіст Віталій Портников.

Він звернув увагу на те, що професор Олег Соколов, який вбив аспіратку-коханку, будучи ідеальним реконструктором в очах росіян, викликав резонанс на всю країну. Тоді як "реконструкції" на Донбасі ніхто не помічає.

Портников розкрив план Путіна щодо Донбасу GoGetNews

"Реконструктор Гіркін на Донбасі намагався відтворити атмосферу Громадянської війни з її протистоянням білих, червоних, прихильників української державності, анархістів і звичайних бандитів", – написав Портников.

Журналіст зазначив, що не знає, ким себе уявляв Гіркін. "Ось тільки кров лилася справжня, підвали були справжні і карикатурний режим, який у результаті російської диверсії утвердився на окупованих територіях Донбасу, виносить справжні вироки і роками утримує ні в чому не винних людей у тюрмах. Заради реконструкції "Донецько-Криворізької республіки" більшовиків, ще однієї декорації часів Громадянської, що послужила прообразом всіх нинішніх експериментів , – пояснив він.

Портников вказав на ще одного реконструктора – президента Росії Володимира Путіна. "Не знаю, ким себе уявляє Путін у своїх фантазіях – Сталіним, Петром I або навіть Катериною II, імператриця ж теж говорила німецькою. Але ми не можемо не помічати, що Путін намагається вибудувати Радянський Союз за відсутності Радянського Союзу і Російську імперію за відсутності Російської імперії", – попередив він.

За словами журналіста, це виглядає смішно, але водночас лякає.

Портников розкрив план Путіна повернути імперію 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що конфлікт на Донбасі не може бути заморожений, оскільки це суперечить інтересам Путіна.

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