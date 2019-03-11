Портніков пояснив, як Україна упустила свій шанс в НАТО

Україна упустила свій шанс, коли могла 20 років тому приєднатися до НАТО.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портніков, коментуючи 20-річчя вступу Польщі, Угорщини та Чехії в Альянс, передає "Еспрессо".

Він нагадав, що в 1999 році Україна намагалася всидіти між двох стільців.

"Президент Леонід Кучма, який в 1997 році підписав Хартію про особливе партнерство України і НАТО, був прихильником "різновекторної" зовнішньої політики. А більша частина його співвітчизників продовжувала жити радянським минулим і не думати про майбутнє. Проти вступу в НАТО виступало тоді переважна більшість громадян. Україна тоді так і не вийшла з радянського минулого, погляди українців на НАТО не сильно відрізнялися від поглядів росіян і білорусів", – розповів журналіст.

Портніков зазначив, що навіть зараз, коли Росія розв'язала війну проти України і вбиває наших громадян, то за вступ в НАТО виступає лише половина населення.

НАТО

"Мені скажуть, що винна влада. Та ну! У поляків, чехів та угорців теж тоді була не ідеальна влада - та й зараз я б дуже засумнівався в її "ідеальності"! Влада ніколи не буває ідеальною, але в демократичній країні вона змушена рахуватися з громадським запитом. Поляки, чехи та угорці 20 років тому забезпечили майбутнє собі і своїм дітям. Українці 20 років тому продовжували самовіддано копати яму собі та країні. І ніхто не сказав, щоб ми припинили займатися цим самовпевненим гробокопанням", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, озвучений оптимістичний прогноз для України по НАТО.

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