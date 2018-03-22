Портников пояснив, чому Путін не починає війну в Європі

Кремль ніколи не зважиться на повномасштабну війну, якщо військові дії загрожуватимуть інтересам "путінського "Газпрому".

Як пише в своїй статті для сайту "Еспресо" політолог Віталій Портников, через будівництво "Північного потоку-2" Захід розділився на два табори. І причиною конфлікту є не тільки прибуток, а розуміння, що таке справжня безпека.

"Для країн Західної Європи, що беруть участь у новому проекті "Газпрому" найголовніше - забезпечення власної енергетичної безпеки на випадок посилення конфлікту між Росією і Україною. Простіше кажучи, вони хочуть залишитися в теплі навіть в тому випадку, якщо почнеться велика війна", - пише політолог.

Водночас він зазначає протилежну позицію України та її сусідів.

"Україна і її сусіди розуміють, що збереження газотранспортної системи - це гарантія збереження миру на континенті. Що Кремль ніколи не зважиться на велику війну, якщо військові дії загрожуватимуть інтересам путінського "гаманця" - "Газпрому", - вважає Портников.

За його словами, таким чином відстоюють не тільки прибуток від транзиту, а мир.

"І західним європейцям не варто думати, що, якщо велика війна почнеться, вона їх не зачепить... Саме тому позиція Сполучених Штатів виглядає більш реалістичною, ніж позиція Німеччини або Франції. США розуміють, що в разі початку війни в Європі вони неминуче будуть в неї залучені, як це вже відбувалося неодноразово. І роблять дипломатичні зусилля, щоб цього уникнути. Спроби торпедувати "Північний потік-2" - частина таких зусиль", - зазначає журналіст.

На його думку, компанії, які допомагають Путіну в здійсненні агресивних намірів, заслуговують на санкції.

"Це не бізнес. Це співучасть у підготовці війни", - підсумував Портников.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня Комітет Європейського парламенту з питань промисловості та енергетики підтримав зміну газової директиви ЄС, яка поширює правила Третього енергопакету на "Північний потік-2".