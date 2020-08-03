Портников попередив, чим загрожує ідея Кравчука про переговори з "Л/ДНР"

Ідея нинішнього глави української делегації в ТКГ в Мінську Леоніда Кравчука про переговори з так званими представниками тимчасово окупованих територій Донбасу загрожує Україні долею Придністров'я і захоплених Росією грузинських автономій.

Адже діалог з маріонетками окупантів перетворить війну на сході нашої країни в проблему, яку не можна буде вирішити протягом довгих десятиліть. Таку думку в статті для "Еспресо" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Про мир з представниками окремих районів можна було б домовлятися, якби вони дійсно були би представниками населення Донбасу, а не російськими маріонетками. Якби на Донбасі дійсно було б народне повстання проти української влади, і ці люди були б його учасниками. Якби вони переслідували власні інтереси – політичні або економічні. Наприклад так, як переслідували свої інтереси – незалежність республіки – учасники війни в Чечні. Або як сьогодні переслідують свої інтереси учасники протестів у Хабаровську. В цих людей свої рахунки з Кремлем", – виклав він свою точку зору.

Що стосується "народних республік" на Донбасі, то їх, нагадав Портников, створив саме Кремль. Отже, їх представники не були ні керівниками, ні учасниками повстання проти влади Києва просто тому, що ніякого повстання не було. Єдине повстання, яке було в Україні, піднялося проти влади експрезидента-втікача Віктора Януковича і його бандитського оточення. Самому ж Януковичу і його російським покровителям не вдалося навіть за гроші імітувати Антимайдан, підкреслив журналіст.

"Тому ніякого сенсу в прямих переговорах з маріонетками немає і бути не може. І ніяка вільна економічна зона їм не потрібна. Їм потрібно тільки те, за що їм скаже виступати Росія. Саме тому ми і ведемо переговори з агресором, а не з його маріонетками", – впевнений Портников.

Він додав, що Кравчук належить до генерації президентів, які піддалися на манівці Кремля. Так, молдавський колега першого президента України Мірча Снєгур вів прямі переговори з ватажками окупованого Росією Придністров'я. А представник Грузії Едуард Шеварднадзе вів прямі переговори з верхівкою окупованих Росією грузинських автономій.

В результаті і через кілька десятиліть після початку зазначених конфліктів територіальна цілісність Грузії та Молдови досі не відновлена і невідомо, коли це трапиться взагалі.

"А ось інший президент часів Кравчука – хорват Франьо Туджман – ніяких переговорів з маріонетками сусідньої Сербії не вів і свою територію звільняв. Через 25 років після закінчення війни на Балканах Хорватія – не просто країна з відновленою територіальною цілісністю, а й член Євросоюзу і НАТО. Молдова, Грузія і Україна можуть про це лише мріяти", – навів красномовний приклад журналіст.

"В українців простий вибір – піти шляхом Снєгура і Шеварднадзе і на десятиліття застрягти в очікуванні дива, якого все одно не буде, або піти шляхом Туджмана і захистити свою країну. У цього вибору немає і не може бути альтернативи – щоб там Леонід Макарович не вигадував", – підсумував Портников.

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