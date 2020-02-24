Порожні полиці в супермаркетах і люди в масках: українці в Італії розповіли про ситуацію через коронавірус

В італійських містах, де оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу, люди почали масово скуповувати засоби захисту та продукти. Жителі міст, де багато хворих, отримали SMS від роботодавців із проханням не приїжджати в офіс.

Детальніше про те, що зараз відбувається в країні, охопленій небезпечним вірусом, OBOZREVATEL розповіли українці, які живуть в Італії.

"Сидіть тут і не рипайтеся"

Українці в Італії активно обговорюють тему коронавірусу. Адже в епіцентрі епідемії, в Ломбардії, перебуває найбільше наших земляків. Одна з них – Олеся Татарин, що живе в Італії – переконує співвітчизників не подорожувати в інші міста, а тим паче утриматися від поїздки до України.

Ситуація в магазинах Лоді – у вихідні тут практично немає покупців Facebook Катерини Саділової

"У всіх групах українців у соцмережах ми радимо не виїжджати нікуди, якщо ви хочете здоров'я своїм рідним", – говорить OBOZREVATEL Олеся.

Вона зазначає, що більшість адекватно реагують на ситуацію. "Але є й такі, що згущують барви, з'явилися ті, хто почав писати, що тепер нас, українців із Італії, вдома будуть теж зустрічати камінням. Дурість якась! Сидіть тут і не рипайтеся. Краще тут пройти всі перевірки", – вважає дівчина.

Дехто перебільшує ситуацію через коронавірус

Катя Саділова, журналістка, яка живе в італійському Лоді, в центрі епідемії, описує так: "Для контролю за ситуацією в місто (воно поки не заблоковане) і в десяток ізольованих містечок і сіл приїхали додатково 26 машин карабінерів і два автобуси. Військові повідомили, що якщо місць в лікарнях буде недостатньо, то вони готові надати на своїх базах 5 тисяч місць. Багато осіб, які працюють у Мілані, починають отримувати від своїх роботодавців SMS із пропозицією попрацювати вдома", – написала вона.

Для контролю за ситуацією в міста, де склалася складна ситуація через коронавірус, приїхали карабінери Facebook Катерини Саділової

Інші наші громадяни в Італії також підтверджують, що тих, хто перебуває в зоні епідемії, просять працювати віддалено.

"Моєму чоловікові роботодавець з Мілана надіслав повідомлення, щоб він не приїжджав у офіс поки ситуація з короновірусом не стабілізується. Він працевлаштований у великій компанії, сам IT фахівець, тому це для нього не проблема. А ось як бути іншим, хто на вихідні поїхав до себе додому, а в понеділок має вийти на роботу в магазин?" – ділиться Тетяна Савчук.

Скуповують маски й мило

У Лоді за вихідні вже розкупили маски та дезінфікувальні засоби. Теж саме відбувається і в деяких інших населених пунктах. Українці в Італії розповідають, що вже зникає навіть антибактеріальне мило й серветки.

А на одному з найбільших і найвідоміших інтернет-магазинів у продажі з'явилася 100 мл пляшечка антисептичного засобу за 100 євро. Щоправда, через деякий час ресурс сам видалив цей лот.

Самі продавці обіцяють, що найближчим часом товари з'являться. "Мене заспокоювала жінка в аптеці. Каже, ніхто ж не знав, що так буде, люди скупили місячний запас масок і засобів. Але вже в понеділок обіцяли підвезти велику партію", – розповідає Христина з Лоді.

У магазинах касири працюють у рукавичках Facebook Катерини Саділової

Закуповують продукти про запас

У тих регіонах, де багато інфікованих, жителі вже почали скуповуватися, щоб зайвий раз не виходити на вулиці. Біля супермаркетів і кас утворюються довгі черги.

"Зайшла вранці в торговий центр, а там тиша. У вихідні тут зазвичай багато народу. А ось у маркетах закуповують продукти. Але це не паніка, як хочуть зобразити деякі ЗМІ. Просто вони не хочуть зайвий раз бігати по людних місцях під час інфекції. Думаю, вже в понеділок ситуація з товарами зміниться", – впевнена Савчук.

Італійці скуповують продукти

Полиці в деяких магазинах мають ось такий вигляд

Щоправда, таке відбувається тільки в тих населених пунктах, де багато інфікованих. В інших містах, як-от в Римі або Флоренції, люди безтурботно ходять по вулицях, де-не-де ще триває карнавал і гуляють туристи. Немає проблем і в магазинах.

"Щойно повернулася з центру Рима. Там натовпи туристів. Святкують, цілуються, безтурботно гуляють. Всі кафе й бари переповнені. Навіть не всі ще чули про коронавірус" – пише Віторія з Рима.

Заробітчани розгублені

А ось заробітчани, які зараз опинилися в Італії, трохи розгублені. У декого з них спливає термін перебування в країні, і їм потрібно повертатися.

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"Я повинна їхати назад за кілька тижнів. Залишитися тут не можу, у мене вже закінчився термін перебування. А вдома дочка й маленький онук. Я дуже боюся підхопити вірус і привезти його додому", – засмучується Оксана Мовчан із Львівської області.

Іштван із Закарпаття, який за кілька днів летить до України, каже, що не панікує. "Я не думаю, що все так небезпечно. У Італії вже давно відомо про те, що тут є вірус. На підприємстві, де я працюю, сказали, що будуть нас щодня перевіряти, вимірювати температуру. Так, удома у мене є діти, але що робити, діватися нікуди", – каже українець.

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