Порожні полиці в супермаркетах і люди в масках: українці в Італії розповіли про ситуацію через коронавірус

В італійських містах, де оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу, люди почали масово скуповувати засоби захисту та продукти. Жителі міст, де багато хворих, отримали SMS від роботодавців із проханням не приїжджати в офіс.
Детальніше про те, що зараз відбувається в країні, охопленій небезпечним вірусом, OBOZREVATEL розповіли українці, які живуть в Італії.
"Сидіть тут і не рипайтеся"
Українці в Італії активно обговорюють тему коронавірусу. Адже в епіцентрі епідемії, в Ломбардії, перебуває найбільше наших земляків. Одна з них – Олеся Татарин, що живе в Італії – переконує співвітчизників не подорожувати в інші міста, а тим паче утриматися від поїздки до України.
Ситуація в магазинах Лоді – у вихідні тут практично немає покупців
Facebook Катерини Саділової
"У всіх групах українців у соцмережах ми радимо не виїжджати нікуди, якщо ви хочете здоров'я своїм рідним", – говорить OBOZREVATEL Олеся.
Вона зазначає, що більшість адекватно реагують на ситуацію. "Але є й такі, що згущують барви, з'явилися ті, хто почав писати, що тепер нас, українців із Італії, вдома будуть теж зустрічати камінням. Дурість якась! Сидіть тут і не рипайтеся. Краще тут пройти всі перевірки", – вважає дівчина.
Дехто перебільшує ситуацію через коронавірус
Катя Саділова, журналістка, яка живе в італійському Лоді, в центрі епідемії, описує так: "Для контролю за ситуацією в місто (воно поки не заблоковане) і в десяток ізольованих містечок і сіл приїхали додатково 26 машин карабінерів і два автобуси. Військові повідомили, що якщо місць в лікарнях буде недостатньо, то вони готові надати на своїх базах 5 тисяч місць. Багато осіб, які працюють у Мілані, починають отримувати від своїх роботодавців SMS із пропозицією попрацювати вдома", – написала вона.
Для контролю за ситуацією в міста, де склалася складна ситуація через коронавірус, приїхали карабінери
Facebook Катерини Саділової
Інші наші громадяни в Італії також підтверджують, що тих, хто перебуває в зоні епідемії, просять працювати віддалено.
"Моєму чоловікові роботодавець з Мілана надіслав повідомлення, щоб він не приїжджав у офіс поки ситуація з короновірусом не стабілізується. Він працевлаштований у великій компанії, сам IT фахівець, тому це для нього не проблема. А ось як бути іншим, хто на вихідні поїхав до себе додому, а в понеділок має вийти на роботу в магазин?" – ділиться Тетяна Савчук.
Скуповують маски й мило
У Лоді за вихідні вже розкупили маски та дезінфікувальні засоби. Теж саме відбувається і в деяких інших населених пунктах. Українці в Італії розповідають, що вже зникає навіть антибактеріальне мило й серветки.
А на одному з найбільших і найвідоміших інтернет-магазинів у продажі з'явилася 100 мл пляшечка антисептичного засобу за 100 євро. Щоправда, через деякий час ресурс сам видалив цей лот.
Самі продавці обіцяють, що найближчим часом товари з'являться. "Мене заспокоювала жінка в аптеці. Каже, ніхто ж не знав, що так буде, люди скупили місячний запас масок і засобів. Але вже в понеділок обіцяли підвезти велику партію", – розповідає Христина з Лоді.
У магазинах касири працюють у рукавичках
Facebook Катерини Саділової
Закуповують продукти про запас
У тих регіонах, де багато інфікованих, жителі вже почали скуповуватися, щоб зайвий раз не виходити на вулиці. Біля супермаркетів і кас утворюються довгі черги.
"Зайшла вранці в торговий центр, а там тиша. У вихідні тут зазвичай багато народу. А ось у маркетах закуповують продукти. Але це не паніка, як хочуть зобразити деякі ЗМІ. Просто вони не хочуть зайвий раз бігати по людних місцях під час інфекції. Думаю, вже в понеділок ситуація з товарами зміниться", – впевнена Савчук.
Італійці скуповують продукти
Полиці в деяких магазинах мають ось такий вигляд
Щоправда, таке відбувається тільки в тих населених пунктах, де багато інфікованих. В інших містах, як-от в Римі або Флоренції, люди безтурботно ходять по вулицях, де-не-де ще триває карнавал і гуляють туристи. Немає проблем і в магазинах.
"Щойно повернулася з центру Рима. Там натовпи туристів. Святкують, цілуються, безтурботно гуляють. Всі кафе й бари переповнені. Навіть не всі ще чули про коронавірус" – пише Віторія з Рима.
Заробітчани розгублені
А ось заробітчани, які зараз опинилися в Італії, трохи розгублені. У декого з них спливає термін перебування в країні, і їм потрібно повертатися.
"Я повинна їхати назад за кілька тижнів. Залишитися тут не можу, у мене вже закінчився термін перебування. А вдома дочка й маленький онук. Я дуже боюся підхопити вірус і привезти його додому", – засмучується Оксана Мовчан із Львівської області.
Іштван із Закарпаття, який за кілька днів летить до України, каже, що не панікує. "Я не думаю, що все так небезпечно. У Італії вже давно відомо про те, що тут є вірус. На підприємстві, де я працюю, сказали, що будуть нас щодня перевіряти, вимірювати температуру. Так, удома у мене є діти, але що робити, діватися нікуди", – каже українець.
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