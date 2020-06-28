Порошенко запропонував Зеленському нову дату Дня Конституції

Закріпивши у Конституції України курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, законодавці створили запобіжник від можливого геополітичного розвороту держави. І будь-яка влада тепер зобов’язана забезпечувати дотримання стратегічного курсу, а завдання проєвропейської частини суспільства - не дати знехтувати цими положеннями Конституції.

Про це у День Конституції заявив п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у вітальному відео на свой сторінці у Facebook.

"Майже півтора роки тому за ініціативою нашої команди в Конституції з’явилася нова норма – про європейську ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Основний закон прямим текстом зобов’язує владу забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив: доцільність внесення цієї норми стала очевидна згодом.

"Не всі тоді розуміли необхідність фіксації в Конституції стратегічного курсу України. Життя показало, що наявність такого якоря є дуже важливою, особливо, коли до влади прийшли люди, чия картина світу описується словосполученням "какая разница?" Саме цей якір застрахував нас від зміни курсу простим рішенням монобільшості та ОПЗЖ", – стверджує Порошенко.

Наразі перед громадянами України стоїть, на думку п’ятого президента, важливе завдання - домогтися збереження курсу на Європу.

"Спільне завдання проєвропейської частини українського суспільства – не допустити омертвіння відповідних статей Конституції, виконувати їх та забезпечити реальний рух України до Євросоюзу і НАТО. Більшість українських громадян підтримують членство України в цих двох найпотужніших міжнародних союзах. Саме там – надійні гарантії безпеки, добробуту, миру і державної незалежності України", - зазначив Порошенко.

Політик також нагадав про давні демократичні традиції на теренах України, які налічують кількасот років - і виступив з несподіваною пропозицією до Зеленського.

"Україна – європейська країна з давніми демократичними традиціями. Маємо пишатися тим, що одна з перших конституцій у світі — це Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького, які Пилип Орлик підписав 310 років тому. Можливо, настав час перенести День Конституції на 5 квітня? Наші сусіди поляки святкують свій День конституції 3 травня — на честь конституції Речі Посполитої, ухваленої 1791 року", – заявив Порошенко.

"У нас не менше підстав пишатися глибиною та давністю наших демократичних традицій. І ми вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Основного закону, особливо в частині прав і свобод, руху України до ЄС та НАТО. Вітаю усіх українців з Днем Конституції! Слава Україні!" – резюмував п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко звернувся до чинної влади з нагадуванням про необхідність врахування волі народу і збереження курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Також п’ятий президент привітав кримськотатарський народ з Днем прапора і запевнив: блакитний стяг з жовтою тамгою і український прапор неодмінно замайорять над вільним Кримом.