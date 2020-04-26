Вибух на Чорнобильській АЕС - це трагедія, яка змінила життя цілих поколінь і показала, до яких наслідків може призвести намагання ігнорувати правду. Ця катастрофа викрила черговий злочин тоталітарного СРСР. Про це у річницю трагедії заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який назавжди змінив тисячі людських життів та викрив чергові злочини імперії брехні – Радянського Союзу. Чорнобильська катастрофа показала людству, що буває, якщо ігнорувати правду, і нагадала, що жертвами злочинної бездіяльності можемо стати не лише ми самі, а й наші діти, наступні покоління", - зазначив Порошенко.

На думку політика, Україна ще довго буде долати наслідки катастрофи – і мусить пам’ятати тих, хто віддав життя, аби врятувати світ.

"І досі Чорнобиль для України – це біль та постійне випробування. Дотепер ми боремося з його наслідками – екологічними, медичними, соціально-економічними. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам’ять загиблих у тій страшній трагедії, а й вклоняємося людям, які ціною свого життя та здоров’я захистили Україну і світ від ядерної катастрофи", - заявив Порошенко.

"Усім, кого нема з нами – вічна пам’ять. Усім, хто поряд – доброго здоров’я, миру і благополуччя", - додав п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав негайно ухвалити банківський закон і поставив Зеленському ультиматум через захист медиків під час пандемії COVID-19.

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