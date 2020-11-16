Порошенко закликав владу терміново безкоштовно протестувати українців на COVID-19

Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, опублікувавши відеозвернення у своєму Facebook. Також політсила запропонувала план подолання епідемії коронавірусу, однією з найважливіших частин якого є масове тестування.

Так, фракція "ЄС" у парламенті подала законопроєкт, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.

"Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця", – переконаний Порошенко.

"Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання", – пояснив п’ятий президент.

Порошенко закликав владу терміново протестувати українців на коронавірус Facebook Петра Порошенка

Він вважає, що тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у "Європейській Солідарності" закликали владу рахуватися з думкою українських підприємців та озвучили їх вимоги.