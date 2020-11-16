Порошенко закликав владу терміново безкоштовно протестувати українців на COVID-19

Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, опублікувавши відеозвернення у своєму Facebook. Також політсила запропонувала план подолання епідемії коронавірусу, однією з найважливіших частин якого є масове тестування.

Так, фракція "ЄС" у парламенті подала законопроєкт, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.

"Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця", – переконаний Порошенко.

"Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання", – пояснив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у "Європейській Солідарності" закликали владу рахуватися з думкою українських підприємців та озвучили їх вимоги.