Порошенко закликав владу припинити переслідування патріотів України

Чинна українська влада боїться і переслідує патріотів, волонтерів та ветеранів, які стають на захист країни.

Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час мітингу на підтримку Софії Федини і Марусі Звіробій у Львові, повідомила пресслужба партії.

"Чи дамо ми Україні повернутися до часів Януковича, коли судили патріотів за пост у Фейсбуці? Чи дамо ми перетворити Україну на Росію Путіна чи Білорусь Лукашенка, де патріотів кидають за грати лише за свободу висловлювань чи свободу зібрань? Причому кидають за грати саме волонтерів, патріотів і воїнів, бо вони їх бояться. Вони ніколи їх не розуміли, так само як не розуміли і не любили Україну та українське", – наголосив Порошенко.

"Коли треба було стати на захист України, це зробила Маруся Звіробій під час служби в десантно-штурмових військах, це зробила волонтерка і доброволець Софія Федина, яка кинувши домашній комфорт, будучи міжнародником, викладачем, співачкою, голосом Майдану, бо вважала, що нічого важливішого для неї, ніж бути на фронті і допомагати армії, в житті не існує", – нагадав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що, захищаючи патріотів, українці захищають державу. "Ми маємо тут у суді захистити Україну – захистити Марусю Звіробій і Софію Федину так, як вони ці шість років боронять Україну – не тільки від російських нападників, а й від "потерпілих", – зазначив він.

"Я сподіваюся, що суд ухвалить правильне рішення. Хоча правильно було б засудити кожного, хто поставив свій підпис під фейком, кожного псевдослідчого, псевдопрокурора: почуйте, до вас руки дійдуть. Кожного, хто знущається над українськими патріотами і над українськими захисниками – зупиніться. Сподіваюся, що у Марусі і Софії 60 справ не буде. Ми переможемо раніше. Нас, українців, не залякаєш. Разом – до перемоги", – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування Центру Разумкова свідчать про зростання електоральної підтримки Петра Порошенка серед українців. Так, якби президентські вибори проводилися найближчим часом, він би вийшов до другого туру разом із Володимиром Зеленським.