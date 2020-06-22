Порошенко закликав владу до рішучої протидії диверсіям проросійських сил

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу припинити дивитися крізь пальці на злочини "п’ятої колони" і усвідомити необхідність рішучої протидії диверсіям проросійських сил. Це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу.

Про це повідомила пресслужба політсили у зв'язку з іще одним пострілом фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України.

"Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні. Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців – зробити українське питання токсичним для Вашингтону і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що, базуючись на такій підтримці, Україна свого часу змогла організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема "Джавеліни", патрульні катери класу "Айленд". Проводила спільні військові навчання. Налагодила роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогла здобути газову незалежність від Росії. Й отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань.

За його словами, це було особливо важливо, коли країна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією. Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. П'ятий президент нагадав, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла би вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії.

"Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада", – наголосив він.

Порошенко зазначив, що, як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію – притягнення до відповідальності представників "п’ятої колони", які засвітилися у цій спецоперації. "Викривачем" знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського.

"А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо – назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства із Сполученими Штатами – відповідальність нинішньої української влади", – наголосив Порошенко, висловивши сподівання на рішучу протидію української влади диверсіям проросійських сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю американському телеканалу CNN Петро Порошенко заявив про бажання Кремля розсварити Україну та США.