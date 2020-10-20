Порошенко закликав відкрити "Феофанію" та відомчі лікарні для хворих на коронавірус

Марина Погорілко Суспільство 09:51, 20.10.2020 Оновлено: 10:05, 20.10.2020

Для прийому хворих на коронавірус українська влада має відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Держприкордонслужби, Укрзалізниці та урядову лікарню у Феофанії.

Відповідну заяву зробив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, зазначивши, що там є все необхідне для лікування, тоді як решта лікарень переповнені

"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в лікарнях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. Тоді як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", – говорить Порошенко.

"Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", – переконаний п’ятий Президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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