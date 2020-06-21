Лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко у соцмережах закликав користувачів підписати петицію про необхідність створення українських субтитрів на популярних світових платформах. Він також розповів про кілька простих правил, які ефективно популяризуватимуть мову у світі і припинять дискримінацію українців за мовною ознакою. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

"Друзі, у мережі зараз набирає обертів петиція щодо впровадження українського дубляжу та субтитрів на популярних платформах для перегляду фільмів та серіалів: Netflix та Amazon Prime Video. Це дуже правильна та потрібна ініціатива! І щоб це стало можливим, ми самі маємо чітко продемонструвати: українці читають, дивляться, та слухають українською!", – заявив Порошенко.

На його думку, бажання українців отримувати контент рідною мовою важливо донести до найбільших медійних платформ світу.

"Це має відчути Facebook, Apple та YouTube, це має побачити Netflix і Amazon. Збільшення кількості українськомовних користувачів є вагомим аргументом для бізнес-орієнтованих компаній", – переконаний п‘ятий президент.

Порошенко також сформулював перелік простих рекомендацій, які допоможуть популяризувати українську мову у світі і домогтися, аби для громадян нашої держави соцмережі та великі медійні платформи пропонували можливість послуговуватися рідною мовою.

"Якщо ми хочемо, щоб світ розмовляв до нас українською, варто почати з простих кроків: обрати українську основною мовою у браузері та в соцмережах Facebook і Youtube; слухати українською в Apple Music та переглядати українськомовний контент на YouTube; обирати український дубляж і субтитри, дивитися, слухати, читати українською всюди, де вже зараз така можливість; підписати петицію до Netflix та Amazon.

"Борись за українське!", – закликав Петро Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні знову спалахнув скандал через мову, цього разу - російську: деякі блогери обурилися відсутністю російськомовного меню в мережі ресторанів швидкого харчування "МакДональдс". Натомість чимала кількість користувачів Facebook виступила на підтримку закладу.

Разом з тим, посилилася активність у напрямку перегляду чинного закону про мову. На початку червня стало відомо, що Рада готується посилити захист "прав російськомовних"