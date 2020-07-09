Порошенко закликав Євросоюз покарати Росію санкціями за дезінформацію

П’ятий президент України, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив на форумі Європейської народної партії з питань протидії пропаганді, де закликав колег покарати Росію санкціями за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності у Європі.

Як повідомила пресслужба "ЄС", він взяв участь у заході на запрошення керівництва ЄНП.

Зазначається, що, окрім Порошенка, на форумі також були присутні віцепрезидент Європейської Комісії Маргарітіс Щінас, член Європейської Комісії Марія Габріель, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, депутати Європейського Парламенту та члени національних парламентів – представників політичної родини Європейської народної партії.

Порошенко під час виступу ознайомив європейських колег із досвідом протидії української влади російській гібридній агресії, включаючи дезінформації та пропаганді у 2014-2019 роках. Він зазначив, що Росія використовує Україну як полігон у випробуванні різних форм гібридної війни, зокрема інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл та державних інститутів.

За словами п'ятого президента, у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує та маніпулює свободою слова та ЗМІ. Тому Порошенко вважає, що важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів щодо кращих практик боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії.

Лідер "ЄС" закликав Євросоюз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на європейському континенті.

На прохання учасників форуму Петро Порошенко поінформував про стан верховенства права та правосуддя в Україні і небезпеку інструменталізації системи судочинства в політичних цілях.

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