П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

Як повідомила пресслужба "ЄС", він був запрошений Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском, який теж був присутній на зустрічі. У заході також взяли участь Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

У своєму виступі Порошенко висловив подяку лідерам Євросоюзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з ЄС.

П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

"Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС", – наголосив Порошенко.

Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії Європейська Солідарність

П’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України.

У контексті триваючої російської агресії проти України Петро Порошенко звернув увагу лідерів ЄНП на продовження системних антиукраїнських та антиєвропейських кампаній з боку Москви.

"Росія продовжує агресію проти України на Донбасі та в Криму, вбиває українських військових та цивільних, ігнорує виконання Мінських домовленостей, готує військову операцію на Півдні України – ми маємо об’єднати зусилля та зупинити злочинні дії Кремля проти української держави та міжнародного правопорядку", – наголосив п’ятий Президент.

Він поінформував лідерів Європейської народної партії про ситуацію на Донбасі, триваючу повзучу анексію Росією Азовського моря та Керченської протоки, порушення прав людини та мілітаризацію Кримського півострову, а також посилення кібератак та дезінформаційних кампаній проти України.

Також Порошенко наголосив на важливості посилення уваги з боку міжнародної спільноти до стану дотримання українською владою принципів верховенства права та незалежності правосуддя, а також запобігання практики політично вмотивованих переслідувань.

"Прямо на ваших очах Україна повертається в часи Януковича, які, як здавалось, залишились у далекому минулому. На ваших очах відбуваються реванш, політична помста та політично вмотивовані переслідування опонентів, активістів, волонтерів, військових. Під ударом опинилися демократія та верховенство права в Україні – основоположні елементи наших спільних цінностей, Угоди про асоціацію, наших відносин з ЄС та НАТО. Це – прямий шлях до міжнародної ізоляції України, охолодження відносин із Заходом та повернення до орбіти впливу Кремля. Все це ми вже бачили у 2013 році і ми не дамо цьому повторитись. Що стосується мене особисто, то я вистояв проти російської агресії у найскладніші часи, а тому вистою і перед політично вмотивованим переслідуванням з боку нової влади. Головне сьогодні – не Порошенко, а збереження демократичної європейської України", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Петро Порошенко зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураї. Він висловив вдячність за тверду та надійну підтримку України з боку Японії, передусім у межах Сімки, щодо протидії сучасним викликам і загрозам, зокрема в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.