Порошенко вшанував пам’ять Василя Сліпака, який загинув на Донбасі

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам’ять відомого на весь світ українця, оперного співака Василя Сліпака. 20 грудня українцеві, який покинув все заради того, аби боронити Україну на Донбасі, могло би виповнитися 46 років.

Зворушливий пост з нагоди дня народження Сліпака з’явився на особистій сторінці Петра Порошенка у Фейсбук.

"Коли говорять гармати, музи мовчать… Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи. У 2014 він залишив кар’єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від російського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європейської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя", – написав п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що найкращим нагадуванням про полеглого воїна стане його спів.

"Сьогодні Герою України, справжньому символу нації Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців… Пам’ятаємо", – написав Порошенко.

До свого допису лідер "ЄС" додав відео з виступом Василя Сліпака.

Нагадаємо, Василь Сліпак - видатний оперний співак українського походження. Останнім часом працював солістом Паризької національної опери. Активно підтримував Майдан. А з початком війни на Донбасі покинув роботу та життя у Франції та добровольцем вирушив на фронт. Воював у "Правому секторі". Взяв собі псевдо "Міф" - скорочено від "Мефістофель", улюбленої оперної партії співака.

Загинув Василь Сліпак у бою 29 червня 2016 року неподалік від Авдіївки: ворожий снайпер завдав йому смертельного поранення. Постмертно був нагороджений орденом "За мужність" І ступеня (30 чеврня 2016 року), та званням Герой України з врученням "Золотої Зірки" (20 лютого 2017 року).