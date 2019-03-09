Порошенко вручив Шевченківські премії: імена лауреатів

У суботу, 9 березня, президент України Петро Порошенко вручив Національні премії України імені Тараса Шевченка.

Нагороди отримали видатні українські діячі культури і мистецтва. Вручення відбулося в Каневі на Тарасовій горі, повідомляє прес-служба глави держави.

"У цьому році Національну премію отримують видатні українські художники, які зробили великий внесок в українське національне відродження, отримали не одну блискучу перемогу на культурному фронті. Так, саме на фронті, тому що тепер мова, культура, мистецтво, освіта, інформація для нас також поле боротьби за єдність, за цінності і смисли нашого життя, за щасливе майбутнє України", – заявив Порошенко.

Цього року премію присудили режисеру Роману Бондарчуку за повнометражний ігровий фільм "Вулкан", публіцисту Богдану Гориню за есе-колаж "Святослав Гординський на тлі доби" у двох книгах, режисеру-постановнику Ростиславу Держипільському за вистави "Енеїда" І.Котляревського, "Вона – Земля" В.Стефаника, "НАМLЕТ" В.Шекспіра, "Оскар і Рожева Пані" Е.-Е.Шмітта Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Також Порошенко вручив премію письменниці Оксані Забужко за книгу "І знову я влізаю в танк ...", художнику Василю Чебанику за проект "Графіка української мови", художньому керівникові - головному диригенту заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимиру Шийку.

Відзначимо, що в 2019 році розмір премії встановлено в розмірі 200 тисяч гривень.

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Вручення премії ім Шевченка president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав лауреатів 2019 року.

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