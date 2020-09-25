Порошенко висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі, що сталася ввечері 25 вересня поблизу м. Чугуїв на Харківщині.

У своєму Facebook він наголосив, що чекає від влади розслідування та оголошення дня жалоби.

"Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя! Очікую об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи і оголошення всеукраїнського дня жалоби", – написав п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами: 20 загиблих та двоє тяжко поранених, ще четырех осіб розшукують.