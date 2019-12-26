Порошенко випередив Тимошенко, Вакарчука і Разумкова – опитування про політика року

45,9% українців вважають Володимира Зеленського політиком 2019 року, за ним іде п'ятий президент Петро Порошенко.

Такі дані дослідження навів фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними опитування, Порошенко отримав 7,5%. Далі українці назвали лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко (3,3%), спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (2,8%), лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка (2,7%).

Порошенко випередив Тимошенко, Вакарчука і Разумкова

Ще 1,9% опитаних віддали свої голоси куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, 1,4% лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лідера "Радикальної партії Олега Ляшка" – 1,1%.

Водночас 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Дослідження проводилося 13-18 грудня в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", більш ніж третина українців негативно оцінює діяльність голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і глави Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!