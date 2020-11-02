Порошенко відверто розповів свою історію кохання

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко поділився подробицями своєї історії кохання з дружиною Мариною.

Ексклюзивні деталі він розповів у програмі "Гончаренко рулить". Порошенко пересів за кермо автомобіля і відвіз Олексія Гончаренка в район Києва, де жила родина майбутньої дружини, дорогою розповівши про те, як у молодості після побачень залазив до неї на балкон водостічною трубою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Тут була школа, одразу біля КАДІ, де вчилася Марина. Вона була відмінницею і дуже гарною студенткою. І я дуже був щасливий, як тільки її побачив – я закохався в неї одразу ж. Але мене здивувало, що вона визнала, що і вона закохалася в мене. У нас було дуже багато друзів з автодорожнього інституту, він був поруч зі школою. А тут буквально 200 метрів є будинок, де Марина жила", – поділився спогадами Порошенко.

"Тут я не був уже багато років. Оце під’їзд, куди я проводжав Марину. І тут балкон, я проводжав її додому, здавав мамі, потім відходив сюди і залазив на балкон трубою. І там з Мариною ми на балконі цілувалися. Коли ти любиш, в тебе меж немає", – зізнався Петро Порошенко.

Він також показав, де знаходилась перша квартира молодої родини Порошенків, яка була осередком студентського життя.

"Це квартира на вулиці Лейпцизькій на першому поверсі двокімнатна квартира – перша квартира, куди ми заїхали після того, як одружилися. Я багато років прожив у цих місцях, Льоша ходив у цей садок, який був тут за 100 метрів. Ми жили в цьому будинку і ми були єдині, хто тоді мав квартиру, яку я виміняв, бо тоді купити її було неможливо. І тут у нас були всі збори студентські, і це за студентських часів було абсолютно неймовірно", – згадував п’ятий президент.

Порошенко також розповів, що підтримка родини для нього є головним джерелом енергії.

Мене дуже підтримує моя родина і моя дружина. І якщо ти точно знаєш, що ти вдома знаходиш можливості зарядитися енергією від ставлення дружини і дітей, від любові, яка панує в нашій родині, від сенсу, яким ти займаєшся, і від довіри, яку ти маєш від дружини – де б я не приходив, які б важкі рішення мені не доводилося ухвалювати за 36 років нашого подружнього життя, то завжди коли я приходив до неї радитися, завершувалась розмова так, що "Петре, я підтримаю будь-яке твоє рішення і я з тобою".

"Кожному з вас бажаю, щоб ваші дружини так вам відповідали", – побажав Порошенко глядачам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марина Порошенко відкрила свої улюблені місця у Києві та розповіла про найвизначніші моменти життя, пов'язані з ними.