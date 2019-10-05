"Порошенко увійшов в історію": луганчанин зворушливо подякував п’ятому президенту за його роботу

Луганчанин Денис Денищенко, який з сім’єю переїхав до Северодонецька, подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за його роботу під час президентської каденції.

Про це чоловік сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" та запросив Порошенка до Северодонецька зустрітись і поспілкуватись з місцевими мешканцями, які досі підтримують його політику.

"Я хочу сказати одразу, Петро Олексійович, я вважаю вас великим президентом і надзвичайною людиною, яка увійшла в історію України", – додав Денис Денищенко.

Він запросив Петра Порошенка у Луганську область приїхати зараз вже не в статусі президента, а в статусі громадянина України. "І ви сам побачите зовсім іншу Луганщину, не ту, яку вам показували всі ці п`ять років. Бо насправді вам показували "потьомкінські селища", – сказав луганчанин.

Він додав: "Я хочу показати вам будинок, який зробили для переселенців і який рік назад ви мали відкрити в червні 2018 року... Але цей будинок був зроблений до четвертого поверху, бо розраховували, що ви не підніматиметесь вище. Люди мали отримати ордери на квартири. Але цей будинок не зробили до цих пір. На нього витратили 72 млн грн і досі там ніхто не живе".

Петро Порошенко на Донбасі 112 канал

"Приїжджайте, Петро Олексійович, з вами тут хочуть познайомитись багато людей, які не могли всі ці роки з вами поспілкуватись. Вони вірять у вас і хочуть задати вам запитання. Тут багато патріотично налаштованих людей", – сказав Денис Денищенко.

В свою чергу, п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував за добрі слова і запевнив, що приїде у Северодонецьк.

"Дуже дякую за добрі слова, які ви сказали на мою адресу. По-друге, я обов`язково скористаюсь запрошенням. Чекайте в гості", – сказав він.

"Я думаю, що протягом місяця-півтора ми з вами зможемо пройтися... Будинок, про який ви говорите в Рубіжному? От ми з вами поїдемо до того будинку і подивимося", – додав Петро Порошенко.

"Повірте, я абсолютно відкрито можу йти до людей. Дуже дякую тим, хто повірив, хто підтримав. Тим, хто залишився у Северодонецьку і в ці непрості часи боронив Україну, тримав український прапор і тримав міцно нашу державу", – наголосив п'ятий президент України.

"Бо мета Путіна була не захопити Луганськ чи Донецьк, вони йому не потрібні. Мета Путіна захопити всю Україну. Такими зусиллями, як ваші, ми за ці п`ять років зберегли державу і це головне наше досягнення", – підкреслив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля у зупиненні російської агресії та запобіганні дезінтеграції України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.