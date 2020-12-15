Порошенко у другу річницю Томосу: 12 ієрархів Московського патріархату підписали звернення щодо ПЦУ

12 ієрархів УПЦ Московського патріархату у 2018 році поставили свої підписи під зверненням до Вселенського патріарха Варфоломія щодо автокефалії для Української Церкви.

Про це в ефірі програми "Зворотній відлік" на каналі UA:Перший розповів п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Політик не виключив, що колись їх буде оприлюднено.

"Ці підписи є у Його Всесвятості Вселенського патріарха, бо вони самостійно надіслали. Я думаю, коли-небудь не виключено, що він їх оприлюднить. Один із них вже помер, і я можу назвати його ім’я – це Владика Софроній Митрополит Черкаський. Двоє, хто поставили підписи, приєдналися до церкви. Я дуже дякую, що у Владики Симеона і Владики Олександра вистачило волі для того, щоб приєднатися і стати засновниками нової Церкви", – сказав Порошенко.

Нардеп також нагадав, що тисячі вірян на площі перед Святою Софією два роки тому молилися попри мороз із надією, що автокефальна українська церква відбудеться.

"Хочу наголосити, що без Божої допомоги там точно не обійшлося. Це була позиція, коли дуже мужнє рішення прийняв Філарет. Я досі дякую йому за це. Дуже мужнє рішення приймали окремі ієрархи церков, які сказали, що вони працюють на об’єднану церкву. Хочу скористатися можливістю кожному з них подякувати", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо: 15 грудня ПЦУ відзначає другу річницю своєї появи. Цього дня у 2018 році, на об'єднавчому Соборі в Софії Київській, була створена автокефальна Українська православна церква під егідою Вселенського патріархату.

За два роки ПЦУ визнали 4 помісні церкви. Так, Православна Церква Еллади визнала ПЦУ як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

Також Синод Кіпрської Православної Церкви підтримав рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II про визнання автокефалії ПЦУ.

Найстаріший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну ПЦУ.

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