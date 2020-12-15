Порошенко: ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ

Визнання Православної церкви України світовим православ’ям триває, і принаймні ще дві церкви "знаходяться на дуже короткій відстані" до цього.

Про це в ефірі програми "Зворотній відлік" на каналі UA:Перший розповів п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кіріл ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ’я, де українська церква одна з п’ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, бо проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, що принаймні дві православних церкви знаходяться на дуже короткій відстані від визнання, і лише пандемія цьому перешкоджає", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо: 15 грудня ПЦУ відзначає другу річницю своєї появи. Цього дня у 2018 році, на об'єднавчому Соборі в Софії Київській, була створена автокефальна Українська православна церква під егідою Вселенського патріархату.

За два роки ПЦУ визнали 4 помісні церкви. Так, Православна Церква Еллади визнала ПЦУ як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

Також Синод Кіпрської Православної Церкви підтримав рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II про визнання автокефалії ПЦУ.

Найстаріший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну ПЦУ.

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