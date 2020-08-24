Порошенко разом із ветеранами взяв участь у багатотисячному Марші Незалежності і звернувся до українців

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною пройшли на чолі колони ветеранів війни проти російської агресії під час багатотисячного Маршу Незалежності, який відбувся в центрі Києва. В урочистій ході також узяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов, ветерани, волонтери, громадські активісти. Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

Учасники акції несли величезний банер із гаслом "З Незалежністю не жартують".

Учасники акції несли банер із гаслом "З Незалежністю не жартують" "Європейська солідарність"

"Сьогоднішній день, цей парад ветеранів, парад Незалежності, парад патріотів – нехай хтось спробує заборонити. Нехай хтось скаже сотням тисяч людей, що такі паради не потрібні. Ми впевнені в тому, що це є сила, яка збереже Україну. Це є сила, яка не дозволить злочинній і некомпетентній владі перетнути "червоні лінії", за якими стоїть знищення держави. Знищення суверенітету, ліквідація і руйнація незалежності. Ліквідація і руйнація армії, економіки, бойового духу, культурного підґрунтя – фундаменту державності", – переконаний Петро Порошенко.

У параді до Дня Незалежності взяли участь ветерани, волонтери, активісти "Європейська солідарність"

"Кількість людей, які беруть участь в акції, дає серйозні підстави для оптимізму та є дуже тривожним дзвіночком владі – не жартуйте з Незалежністю. З Незалежністю не жартують", – додав політик.

Після маршу тисячі українців зібралися на Європейській площі, де відбулася акція на підтримку об‘єднання демократичних сил "З Незалежністю не жартують". Під час акції Порошенко виступив із пронизливою промовою.

"Тут зібралися небайдужі люди. Ті люди, які в 2014-19 років не давали концерти, не в диванній сотні служили, а зі зброєю в руках захищали країну і закладали фундамент державності. Сюди прийшли ті, хто вже півтора роки пильнує, щоб цей державницький фундамент не міг бути зруйнований, як би хто не старався. І знаєте, настав час визнати, що фундамент виявився доволі міцним і стійким. Але це не дає підстав розслаблятися! Понад рік тому люди трохи збилися з дороги. Зеленуваті болотні вогні люди помилково сприйняли за зірку-дороговказ. А болотяне трясовиння іноді небезпечніше за ворожі кулі", – наголосив Порошенко.

Порошенки взяли участь у ході до Дня Незалежності "Європейська солідарність"

Політик вказав на певний регрес, який переживає Україна впродовж останнього року.

"Кожен із тут присутніх, кожен хто нас чує – нехай запитає сам себе. Чи стала за останні 16 місяців наша держава сильнішою? Чи сильнішими зброєю стали бійці, які стримують російську навалу на Сході? Чи задоволені вони відведенням з позицій, за які заплачено кров’ю побратимів? Чи вірять вони, що агресора можна подолати, просто переставши стріляти? Чи впевненіше себе почуває українська дипломатія? Адже все частіше про Україну у світі говорять без України. Чого не було за наших часів. Чи сильнішою стала економіка?" – запитав Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" сам озвучив відповіді на сформульовані питання.

"16 місяців тому вірус некомпетентності, вірус дилетантства, вірус безвідповідальності вразив Україну. Ми з вами не тішили себе ілюзіями, але десь у глибині душі, в тривозі за майбутнє країни, все ж таки припускали, що з часом вони якось засвоять найпростіші уроки, ази державного управління? Може, папуга навчитися говорити, а може, ведмідь навчиться їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент із новими обличчями – провалився", – констатував п’ятий президент.

Втім, на думку політика, незалежність держави не терпить жартів. І в Україні є достатня кількість патріотів, які здатні зберегти суверенітет і майбутнє країни.

"Але з Незалежністю не жартують. Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота. Управління країною – не вечір гумору. Влада інтелектуально та організаційно нездатна розв'язувати ті проблеми, які стоять перед країною. Ми ж з вами робимо все від нас залежне, щоб мінімізувати шкоду, якої "дилетантура комедіантів" завдає Україні", – зауважив лідер "Європейської cолідарності".

У цьому контексті місцеві вибори, які пройдуть одночасно по всій країні, є дуже важливою політичною подією – наголошує Порошенко.

"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому, заборона її федералізації. Місцеві вибори мають стати потужним корабельним ревуном, сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що "триумфальное шествие зеленой власти" завершилося. Зелень падає восени", – говорить п’ятий президент.

Порошенко також підкреслив готовність своєї політичної сили протистояти діяльності "п’ятої колони" та спробам здійснення реваншу.

"Європейська cолідарність" – це українська опозиційна сила, здатна захищати громадян України від влади дилетантів, уособленої командою Зеленського. Рівно як і від реваншистів п’ятої колони, згуртованих в ОПЗЖ. Опозиційна платформа – це теж опозиція, але не українська. Це російська опозиція до української державності, це російська опозиція до самого факту існування України як соборної, незалежної Європейської держави! Націленість цієї п’ятої колони на завоювання місцевих Рад у південних і східних областях створює додаткову загрозу територіальній цілісності країни", – застеріг Порошенко.

"Щоб запобігти поступовому і часом малопомітному для широкого загалу сповзанню України назад у сферу російського впливу, потрібні єдність і координація зусиль державницьких політичних сил. Оскільки сьогодні це відбулося під час нашого з вами параді ветеранів... Попри наміри зовнішніх ворогів, попри слабкодухість внутрішніх зрадників із п’ятої колони, попри кричуще невігластво та безпросвітний дилетантизм теперішньої влади, я хочу вас запевнити: все у нас точно буде добре!" – додав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко з дружиною вшанували пам’ять воїнів, загиблих на Донбасі: вони взяли участь у щоденному церемоніалі "Дзвони пам’яті", що проводиться на території Міністерства оборони України. Окрім родини п’ятого президента до церемонії вшанування долучилися Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.