Порошенко про заборону книги Кіпіані: ганьба і для позивача, і для суду

Марина Погорілко Суспільство 14:40, 21.10.2020

Заборона судом розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" є ганебним продовженням наступу на українські цінності.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" у Бурштині на Прикарпатті.

"Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це – ганьба і для позивача, і ганьба для суду", – переконаний Порошенко.

"Але люди кинулися до книгарень і скупили за одну годину всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад. Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із самих знаних авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса", – говорить Петро Порошенко.

"Ми бачимо системну атаку на наші цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру. Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть на ходьба на місці – це реванш, про який ми попереджали рік тому", – застеріг п’ятий Президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак читачі встигли розкупили вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.

  • Також видавництво Vivat заявило, що надрукує ще один наклад книги, поки не набрало чинності рішення суду. Новий тираж орієнтовно з'явиться 2 листопада і становитиме 3500 примірників.

  • В Офісі президента України заявили, що здивовані деякими формулюваннями судового рішення.

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