Порошенко про заборону книги Кіпіані: ганьба і для позивача, і для суду
Заборона судом розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" є ганебним продовженням наступу на українські цінності.
Про це заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" у Бурштині на Прикарпатті.
"Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це – ганьба і для позивача, і ганьба для суду", – переконаний Порошенко.
"Але люди кинулися до книгарень і скупили за одну годину всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад. Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із самих знаних авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса", – говорить Петро Порошенко.
"Ми бачимо системну атаку на наші цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру. Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть на ходьба на місці – це реванш, про який ми попереджали рік тому", – застеріг п’ятий Президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак читачі встигли розкупили вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.
Також видавництво Vivat заявило, що надрукує ще один наклад книги, поки не набрало чинності рішення суду. Новий тираж орієнтовно з'явиться 2 листопада і становитиме 3500 примірників.
В Офісі президента України заявили, що здивовані деякими формулюваннями судового рішення.