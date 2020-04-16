Порошенко про справу Чорновол: ми захистимо кожного від "кліки Януковича"

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що кримінальне переслідування активістки Майдану, народної депутатки восьмого скликання Тетяни Чорновол – це спланована атака поплічників Януковича на учасників Революції Гідності.

Він зазначив, що переслідування опозиції та спроби обмежити її парламентські права – це явища одного порядку.

"Я чітко наголошую ще раз – це спроба реваншу, це конкретні дії поплічників Януковича, які були призначені у правоохоронні, прокурорські і судові структури", – наголосив Порошенко.

"На сьогоднішній день це не лише Тетяна. Викликали на допит депутата нашої фракції Володимира В’ятровича за кроки щодо вшанування Голодомору. Продовжується тиск на Софію Федину. Продовжується тиск на Марусю Звіробій. Подовжується тиск на інших наших депутатів, включаючи вашого покірного слугу", – перерахував Порошенко.

На переконання нардепа, переслідування політиків стоїть в одному ряду зі спробами обмежити права опозиції в парламенті.

"Замість того, щоб об’єднати державу та всі політичні сили навколо захисту України, українського населення від коронавірусу, вони далі намагаються їх розколювати", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що його політсила продовжуватиме захищати Чорновол.

"Мені було дуже приємно, коли ГО "Справа громад" буквально за одну-дві години зібрала на адвокатські послуги вже понад 140 тисяч гривень. І так само ми будемо захищати кожного, хто буде знаходитись під тиском цієї "кліки Януковича" у правоохоронних органах включно з Бабіковим, який зараз претендує на те, щоб очолити ДБР. Подивіться – прямий конфлікт інтересів: він отримував гроші від Януковича – і на сьогоднішній день розправляється з Героями Майдану", – заявив Порошенко.

"Люди з "кліки Януковича", які зараз намагаються знищити пам`ять про Революцію Гідності, про Героїв Майдану, про волонтерів, про добровольців – нічого у них не вийде. Ми здатні захистити і Україну, і ураїнський народ, і пам`ять про Революцію Гідності", – попередив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати та громадські діячі, які прийшли під Печерський суд, де 16 квітня обиратилизапобіжний захід активістці Революції Гідності та ексдепутатці Тетяні Чорновол, заявили, що ця справа – відверта атака на учасників Майдану.