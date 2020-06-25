Порошенко про скорочення армії в Україні: ми не допустимо капітуляції!

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив стурбованість тривожними процесами, які відбуваються останній рік в українській армії, попри дані соціологів про найвищий рівень довіри та підтримки Збройних Сил серед українців.

В інтерв’ю відомому українському письменнику і музиканту Сергію Жадану, який веде ефіри на волонтерському радіо "Тризуб ФМ" у прифронтовій Карлівці, Порошенко зазначив, що скорочення армії в країні відбувається вперше з часів президентства Віктора Януковича.

"Вперше з часів Януковича ми бачимо скорочення армії. Як Верховний Головнокомандувач може пояснити, що під час війни, на сьомому році війни, після того, як ми збудували армію, зараз скорочуються підрозділи десантно-штурмових військ? Скорочується винищувальна авіація, скорочуються десантники, морпіхи, скорочуються танкісти. Це – основа нашої армії, це ударні підрозділи, у випадку переходу до активних бойових дій або в районі Криму, або в районі Донбасу цими ударами агресор буде знищений. Це величезна кількість часу і грошей для того, щоб підготувати. Вони не уявляють, скільки коштує – а я знаю – підготовка снайперського підрозділу з високоякісною канадійською снайперською зброєю, яка була нами профінансована, який щотижня має тренуватися для відповідної якості, метеостанції, з набоями, з інструкторами, які приїжджають до нас з-за кордону", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що військові сприймають ці процеси дуже болісно. "Вони це сприймають як зраду, вони це сприймають як те, що влада готує капітуляцію. Одного разу ветерани цю капітуляцію зупинили – в грудні напередодні Нормандського саміту в Парижі, коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці Києва і сказали "Ні червоним лініям", – нагадав Петро Порошенко.

"В чому це проявлялося? В так званому відведенні військ. Политу кров’ю українську землю вони збиралися здати росіянам. Тоді зупинили, і зараз це знову повертається, бо хтось "побачив в очах Путіна" прагнення миру. На жаль, президент Зеленський заявив, що в нього в голові вже настав мир", – зауважив Порошенко.

"Кожен день Україна проливає кров у вигляді поранених і загиблих українських бійців – саме для того, що зупинити агресора, викинути його з нашої території і захистити українську землю і український народ. Саме це вони хочуть відчувати", – переконаний п’ятий Президент.

Він наголосив, що скорочення армії, зупинка будівництва нових гуртожитків та реформи харчування в армії – це все демотивує і деморалізує Збройні сили.

"Гуртожитки для контрактників, які ми почали будувати – припинили це фінансування. Реформа харчування в ЗСУ, коли вони вдома не їли так, як в реформованих частинах – зараз руйнується. Постачання бронетехніки, держоборонзамовлення, взяття на озброєння ракетної техніки, яка пройшла випробування за наших часів. Це "Нептун", це "Вільха", це ударні безпілотники, які за моїм контрактом були закуплені в Туреччині, – жодного бойового застосування. Звичайно, що у військових є питання, для чого це і чи не є це зрадою", – говорить Порошенко.

Він, користуючись нагодою ефіру на військовому радіо, подякував усім захисникам України і наголосив – попри тиск і провокації "п’ятої колони" Кремля не допустить капітуляції.

"Ви потрібні український нації, українському народу, українській державі. Ми твердо переконані в тому, що це – правильні пріоритети на сьогодні. Я ще раз підкреслюю, що ви користуєтесь найбільшою довірою українського суспільства. Вам найбільше вдячні. Вдячні двом інституціям: армії і церкві. Ми не дамо, не допустимо капітуляції. Ми не дамо перетнути червоні лінії. Ми не дамо здати країну агресору, які б зусилля він до цього не докладав. Який би тиск держава-агресор і п’ята колона всередині країни не робила, намагаючись кинути нас за грати, пред’явити звинувачення – то за підписання Мінських угод, то за підписання наказу на контрнаступ, підписання наказу по Керченській протоці. Ми їх не боїмося. Ні Путіна, ні росіян, ні "п’яту колону" всередині країни, яка намагається зруйнувати Україну", – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко також повідомив, що зараз в України є унікальний шанс, змусити Росію піти з Криму і Донбасу.