Порошенко привітав волонтерів: маю честь знати по-справжньому великих людей

Волонтерство – одне з унікальних та найбільш виняткових явищ громадянського суспільства.

У вирішальні для нашої держави часи українці змогли самоорганізуватися, проявити солідарність і виступити проти російської агресії, сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, привітавши волонтерів зі святом.

OBOZREVATEL приводить текст привітання:

"Волонтери і сьогодні продовжують свою невпинну працю з наближення нашої спільної перемоги.

На армії та волонтерах тримається захист нашої незалежності й наших кордонів. Вас потребують знедолені сім’ї, від вас залежить добробут кожної української родини, адже, окрім постійної загрози зі східних рубежів, пандемія поставила українське суспільство перед новими викликами.

Сьогодні наш фонд і вся наша команда стали волонтерами. Постачаємо захисні костюми, тести, ШВЛи, кисневі концентратори, окуляри, маски, пульсоксиметри. Це – дещо інший напрямок волонтерського руху, але не менш важливий. І тут так само йдеться про захист країни. І ми лише частина цього руху, коли відповідальні та активні громадяни блискавично відреагували на нові виклики.

Маю високу честь знати по-справжньому великих людей, з якими пліч-о-пліч пощастило і щастить діяти під час доленосних для нашої держави подій. Дякую вам за те, що свідомо обрали цей відповідальний шлях.

Разом до Перемоги. Слава Україні!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив незадоволення рішенням Верховної Ради про відповідальність за незаконне декларування та назвав низку критичних аргументів.