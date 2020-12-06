Порошенко привітав військових із Днем Збройних сил: ви справжні герої та великі патріоти

Українські воїни є найкращими синами та доньками нашої країни, бо саме вони захистили і захищають її від російської агресії.

Про це у своєму відеозверненні сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, привітавши їх з Днем Збройних сил.

OBOZREVATEL наводить текст привітання:

"Дорогі наші воїни-захисники!

Досвідчені, загартовані в боях. І ті, які щойно приступають до служби. Шановні ветерани!

Маю честь привітати вас з Днем Збройних Сил України.

Ви – найкращі сини та доньки нашої держави. Ви захистили і захищаєте її від російської агресії. Саме ви є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина.

Природно, що Збройні сили користуються найбільшою повагою та довірою суспільства. Як армія з народом – так і народ з армією.

А от влада теперішня, на жаль, не надто шанує армію. Вона для неї точно не пріоритет. І це проблема – світоглядна.

Людям, які сповідують ідеологію "какая разница", не дано зрозуміти і усвідомити роль армії як основи державності.

Тому вони – вперше з часів Януковича – обмежують фінансування Збройних сил.

Тому вони провалили державне оборонне замовлення і згорнули низку надзвичайно важливих військових програм. Тому вони вже два роки не підвищують грошове забезпечення військовослужбовців, хоча ми це робили, бувало, що і двічі на рік.

Однак, армія, яка з честю витримала удар російського агресора, переживе і мишачу вовтузню усіх тилових пацюків.

Переконаний, що Збройні Сили, які за своїм професіоналізмом наблизилися до кращих армій світу, є достатньо сильними, щоб пройти період недолугого, некомпетентного керівництва.

Погодьтеся, за п’ять років закладено достатній запас міцності.

Впевнений в цьому, бо ви є – українські герої, безкомпромісні до ворогів і віддані Україні.

Пять років на посаді Верховного Головнокомандувача – найскладніші в моїй роботі, але і найважливіші. Мені пощастило в цьому служінні бачити справжніх героїв, великих патріотів, бути з вами разом у захисті України. Не просто дякую – вклоняюся кожному із вас.

З Днем збройних сил!

Зі святом, дорога армійська родино!

Слава Україні!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко привітав зі святом волонтерів, відзначивши волонтерство одним із унікальних та найбільш виняткових явищ громадянського суспільства.