П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців з Великоднем. Він запевнив: об’єднавшись, ми зможемо подолати усі труднощі і збудувати сильну, процвітаючу державу. Про це Порошенко сказав у відеопривітанні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Петро Порошенко з родиною

Порошенко нагадав, що зараз Україна має два фронти: східний на Донбасі, де протистоїть російській агресії, і внутрішній, де намагається подолати епідемію коронавірусу. І ті, хто перебувають на передовій на обох фронтах, потребують допомоги.

"Дорогі українці! У нас в родині давня традиція: паски Марина і діти печуть самі. Це святкові подарунки для військових, які лікуються в Київському шпиталі – нашим воїнам, які боронять нас від великої загрози, політичного коронавірусу Російської імперії", – розповів Порошенко.

"Лікарі, які на передньому краї боротьби з пандемією, теж потребують уваги. Тому, не покладаючись на владу, закуповуємо захисні костюми для медиків. Ми, "Європейська Солідарність", – частина великого руху. По всій країні волонтери та меценати демонструють громадянську зрілість і відповідальність, вкладаючись у систему захисту людей від небезпечної хвороби, допомагаючи ближньому своєму", – додав він.

П’ятий президент наголосив на необхідності дотримуватися рекомендацій лікарів – і закликав до єдності.

"Як наполягають лікарі, кожен з нас дотримується соціальної дистанції. Але ця дистанція не означає, що українці стали менш згуртованими. Якщо ми єдині, відповідальні і дисципліновані, жодна зараза нас не візьме. Не раз у цьому переконувалися. Як народ, в складні часи ми вміємо об’єднуватися, організовуватися, аби спільно протистояти будь-якій біді. Разом – ми сильні. Добрі слова і, головне, добрі справи на підтримку один одного сьогодні важливі як ніколи", – підкреслив Порошенко.

Він наголосив на тому, що сьогодні дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень, аби не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх близьких.

"Так, зустрічаємо Великдень в дуже складних умовах. Подібного на нашій пам’яті ще не траплялося. Як і більшість, наша родина вперше за багато років не пішла на Паску до церкви. Як і багато хто, хвилюємося, що не змогли сповідатися і причаститися перед таким великим святом. Але я прошу всіх у ці дні залишатися вдома. Тим більше, що телеканали забезпечують прямі трансляції з усіх служб. Найбільший дар Божий – то життя. І ми маємо цінувати його",- сказав Порошенко.

Він наголосив на тому, що такий підхід поділяє і Православна Церква України, і Українська Греко-Католицька Церква, і протестанти.

Порошенко також закликав не допускати у душі зневіри.

"Будьмо впевнені – все незабаром зміниться на краще, життя повернеться у нормальне русло. Робочі місця – відновляться. Не забуваймо, що зневіра – то гріх. Пам’ятаймо, як сказано у Писанні: по вірі вашій воздасться вам. Крізь товщу тисячоліть Воскресіння Христове переконує нас – життя все одно переможе", - запевнив він.

"Вже не раз українці демонстрували, як вміють єднатися у важкі часи. Ми стаємо як одна родина і йдемо пліч-о-пліч на допомогу один одному. Тому сьогодні ми приготували Великодні гостинці для наших поранених воїнів. Давайте вірити – рани загояться, коронавірус відступить, все лихе минеться, і наша Україна й далі буде сильною, здоровою і прекрасною. Христос воскрес! Воістину воскрес!" – завершив своє привітання Порошенко.