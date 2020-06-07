П’ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook привітав жителів окупованого Росією Сімферополя із Днем міста.

За його словами, в Криму і в Сімферополі живуть справжні патріоти, які продовжують боротьбу за звільнення півострова від окупантів. І попри те, що питання Криму зникло з порядку денного нинішньої влади, забувати про кримчан не дозволять – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

OBOZREVATEL приводить текст привітання:

"Сьогодні, точно знаю, багато людей думками в Сімферополі. Так склалася історія, що останні 236 років цей день вважають днем народження міста. Ясна річ, справжня історія набагато глибша.

Перше античне скіфське поселення на території сучасного Сімферополя виникло ще у ІІІ столітті до н. е. Тож як би того не прагнула царська, радянська, а нині і російська пропаганда, Сімферополь, це більше, ніж 236. До 1784 року, вторгнення Російської імперії, місто носило прекрасне кримськотатарське ім’я Акмесджіт. Тоді, як і зараз, російські загарбники хотіли стерти з пам‘яті людей славну історію Білої Мечеті. Але я точно знаю – їм це зробити не вдасться!

На цьому архівному відео один день із історії – 26 лютого 2014 року, коли Сімферополь рішуче виступив проти сепаратистських рішень Верховної Ради Криму. Понад 10 тисяч кримських татар і кримчан інших національностей тоді прийшли під будівлю кримського парламенту. Вони заявили, що Крим – це Україна, та не дали Москві показати бажану для них картинку совкової одностайності, ніби Крим добровільно попросився до Росії. Ні, не просився.

28 лютого я прилетів до Сімферополя, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися зі спроби оголошення незаконного референдуму. Я хотів переконати депутатів у Сімферополі, вберегти від фатальних рішень. Верховна Рада Криму уже не працювала. Вона була оточена так званими "зеленими чоловічками" – військовими РФ і ланцюгом осіб в камуфляжі, які називали себе кримською самообороною. Вони координувались офіцерами спецслужб РФ. Я бачив їх на власні очі. Згадуючи цей день, я пишаюся поведінкою кримчан, які в умовах російського вторгнення підходили і чітко висловлювали мені свою підтримку.

Уже понад 6 років Сімферополь, наш славний Акмесджіт, знаходиться під російською окупацією. Попри утиски агресора у місті продовжують жити справжні патріоти, які люблять і борються за Україну і чекають повернення Криму до Батьківщини.

Незважаючи на те, що питання звільнення Криму зникло з порядку денного нинішньої влади, ми не дамо забути про кримчан. Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо, ми боремося за об’єднання нашої великої української родини. З Днем міста, дорогі сімферопольці!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова політичної партії "Європейська Солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко привітав журналістів з професійним святом, відзначивши, що "єдиною надійною зброєю для протидії гібридній війні є правда".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!