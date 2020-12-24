Порошенко привітав із Різдвом українців, які святкують його 25 грудня

П’ятий президент України та лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко привітав із Різдвом Христовим усіх українців, які святкують його за новоюліанським календарем.

Вітання Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю з Різдвом Христовим! Сердечно вітаю всіх українців, які нині вже святкують Різдво Христове. Римо-католиків, протестантів і не тільки. Вітаю усіх громадян, які відчувають важливість цього дня. Так само як і православних більшості Церков-сестер, які відзначають Різдво за новоюліанським календарем.

Я особисто постом і молитвами готуюся до звичного для нас 7 січня, але щиро розділяю радісні почуття тих, до кого свято вже прийшло. На знак поваги до цієї спільноти, на знак належності до європейської спільноти наша команда ухвалила рішення, що 25 грудня має так само бути державним святом і вихідним днем. Але кожен громадянин обирає сам, коли йому зустрічати Різдво. А той, хто готовий порадіти двічі, – удвічі щасливіший.

Різдво – свято надії на краще, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Вифлеємській печері Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло.

Нехай новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир.

Теплого Різдва, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх.

Христос рождається! Славімо Його!" – написав Петро Порошенко.