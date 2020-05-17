Порошенко потужно звернувся до українців у День пам’яті жертв політрепресій

П’ятий президент України Петро Порошенко потужно звернувся до українців у День пам’яті жертв політичних репресій. Він нагадав: у роки Великого терору комуністичний режим знищив мільйони людей. І це має стати запобіжником від спроб повернути "русский мир" на українські землі.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, згадавши, зокрема, про одне з місць наймасовіших страт - Биківнянський ліс.

"Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров’ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, — жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочину", - написав Порошенко.

"Спеціальні потреби" — офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім "українським некрополем", - додав політик.

Порошенко відзначив: у Биківні знайшли свій останній прихисток представники різних соціальних верств, національностей та статусів: у часи терору "машина смерті" перемолювала всіх без розбору.

"Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих "чисток", колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці", - констатував п’ятий президент України.

Він переконаний: про страшний злочин комуністичного режиму українці мають пам’ятати, аби більше ніколи не допустити повторення подібної трагедії.

"Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі. Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам’ятаємо", - написав Порошенко.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щорічно у третю неділю травня. Запроваджений цей день Указом президента України з 2007 року.

За окремими підрахунками, кількість українців, що стали жертвами правління більшовицько-комуністичного режиму у 1920-1980-х роках може вимірюватися мільйонами. За цей час на території України було заарештовано щонайменше 1,5 мільйони осіб, значну частину з них було розстріляно. Через табори, каторгу, заслання та примусове лікування у психіатричних закладах пройшли близько 3 мільйонів українців.