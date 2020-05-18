"Біль усіх українців!" Порошенко потужно нагадав про геноцид кримських татар та звернувся до влади

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу нагадав, що окупація Кримського півострова російським режимом знову повернула сталінські методи – арешти та репресії.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що десятки років кримськотатарський народ вів боротьбу за повернення на рідну землю. Від початку незалежності України розпочалося відродження і для кримських татар. Порошенко наголосив, що для нинішньої влади питання звільнення Криму зникло з порядку денного, і закликав винести на розгляд парламенту законодавчі ініціативи, розроблені спільно з Меджлісом кримськотатарського народу.

"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Попри час, наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль усіх українців. Цілий народ обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Кого не знищили, хто залишився в живих – загнали в зони спецпоселення на напівпустельних територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру", – зазначив він.

Порошенко нагадав, що десятиліттями кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу із радянським режимом за повернення на рідну землю.

"Його підтримували найкращі сини українського народу, як-от генерал Петро Григоренко. Епоха незалежності України стала і часом відродження для кримських татар. Утім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування. Днями, у 76-ті роковини підписання постанови, згідно якої і розпочалася депортація, російські окупанти підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, величезний портрет Сталіна. Це відкрите знущання слід трактувати лише як погрозу кримськотатарському народу від Кремля: "Можемо повторити", – наголосив п'ятий президент.

Він підкреслив, що питання звільнення Криму з російської окупації зникло з порядку денного нинішньої влади.

"Яка ж реакція української влади? Неначе води до рота набрали. Питання звільнення півострову взагалі зникло з порядку денного. Як і питання про створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Я сам ініціював створення робочої групи, яка розробила відповідні зміни до розділу 10 Конституції України. Ці напрацювання необхідно винести на розгляд Верховної Ради. Фракція "Європейська Солідарність" й, сподіваюся, інші фракції підтримають законопроекти, розроблені робочою групою, в якій брав участь Меджліс кримськотатарського народу. Це і зміни до Конституції, і закони про корінні народи, статус кримськотатарського народу", – написав він.

Порошенко запевнив, що право кримських татар жити в Україні буде відновлено.

"Право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено. Крим – це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава Україні!", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко потужно звернувся до українців у День пам’яті жертв політичних репресій. Він нагадав: у роки Великого терору комуністичний режим знищив мільйони людей. І це має стати запобіжником від спроб повернути "русский мир" на українські землі.

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