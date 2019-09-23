"Дуже багато паралелей": Порошенко порівняв Стуса із Сенцовим та Сущенком

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко порівняв українських політв'язнів із поетом-шістдесятником Василем Стусом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Такі емоції у п'ятого президента викликав фільм про Стуса "Заборонений" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

"Вечір неділі ми з Мариною та Олексієм провели у Кінотеатр "Жовтень". Український художній фільм "Заборонений" – фільм про Василя Стуса режисера Романа Бровка – знакове кіно. Подивився на одному диханні", – написав Порошенко.

Петро Порошенко з родиною

Він провів паралелі між Стусом, який боровся з радянською владою, і Олегом Сенцовим, Романом Сущенком та іншими колишніми бранцями Росії.

"Фільм розповідає про життя та боротьбу із радянською системою поета-шістдесятника Василя Стуса. Побачив дуже багато паралелей між долею Стуса і Сенцова, Сущенка та інших українських політв'язнів. Є над чим подумати. Фільм викликає сильні емоції. Дуже раджу", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко з родиною на фільмі "Заборонений" Facebook Петро Порошенко

Петро Порошенко з родиною на фільмі "Заборонений" Facebook Петро Порошенко

Петро Порошенко з родиною на фільмі "Заборонений" Facebook Петро Порошенко

Петро Порошенко з родиною на фільмі "Заборонений" Facebook Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, 4 вересня, до дня пам'яті відомого українського поета і правозахисника Василя Стуса, в Оскарі відбулася галапрем'єра байопіка – "Заборонений".

Фільм показує етап становлення Стуса як поета і борця за українську культуру, а також про марні спроби тоталітарної радянської влади спокусити поета продати душу за "свободу".

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