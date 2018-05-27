Порошенко показав наймасштабніший проект ЗСУ: з'явилося відео

Робота над 184 корпусами нових гуртожитків для військовослужбовців є одним із наймасштабніших будівельних проектів для Збройних Сил України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відеоролик, який демонструє хід будівництва.

Відзначається, що комфортабельні гуртожитки зможуть забезпечити 23 тисячі військових житлом. Третина приміщень уже будуватися.

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"Ми і надалі будемо продовжувати будувати такі гуртожитки, до повного задоволення потреб армії", - підсумував президент.

Зведення 184 нових гуртожитків для військових - це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії Збройних Сил України.



І ми й надалі продовжуватимемо будувати такі гуртожитки, аж до повного задоволення потреб армії. #НоваАрмія pic.twitter.com/OaHFVfKv9j — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 травня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України прийняла рішення про відпустку для військовослужбовців .