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Порошенко показав наймасштабніший проект ЗСУ: з'явилося відео

5.5тЧитати новину російською

Робота над 184 корпусами нових гуртожитків для військовослужбовців є одним із наймасштабніших будівельних проектів для Збройних Сил України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відеоролик, який демонструє хід будівництва.

Відзначається, що комфортабельні гуртожитки зможуть забезпечити 23 тисячі військових житлом. Третина приміщень уже будуватися.

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"Ми і надалі будемо продовжувати будувати такі гуртожитки, до повного задоволення потреб армії", - підсумував президент.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України прийняла рішення про відпустку для військовослужбовців .

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
житло
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