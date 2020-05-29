Порошенко показав ІФА-тести зі Швейцарії, які надійдуть в медзаклади України: якість на найвищому рівні!

Високоякісні ІФА-тести для визначення наявності антитіл до COVID-19, які надійшли в Україну завдяки Фонду Порошенка та волонтерам, 29 травня доставлять у медичні заклади, в першу чергу у регіони, де зафіксована найбільша кількість інфікованих.

Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він також розповів, що тести вироблені швейцарською корпорацією La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тести поступили вчора. Це найсвіжіші. Всі ці реагенти не для продажу, вони розроблені компанією La Roche. Ми дуже скоротили час – вчора поступили найшвидшим способом експрес-доставки. Сьогодні зранку вони вже на складі", – розповів Порошенко.

Він наголосив, що дистриб’ютор чітко контролює умови зберігання.

"На сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів. Якщо встановлені антитіла, то це означає, що ти перехворів, імунітет вже є", – зазначив Порошенко та додав, що тестування та визначення потенційних донорів плазми крові для отримання імуноглобуліну допоможе здійснити дуже важливі кроки в Україні для того, щоб виробляти як вакцину, так і засоби лікування цієї страшної хвороби.

Порошенко подякував керівництву швейцарської компанії La Roche: "Коли нам важко – вони поруч. І незважаючи на те, що ці системи тестування були розроблені кінцево лише в травні, перші партії були відвантажені в Німеччину і Україну. Хоча черга за ними стоїть з усього світу".

Політик розповів, що переговори з керівництвом швейцарської компанії зайняли лише шість годин від моменту, коли була отримана згода і готовність відвантажити, до сплати. "Ми сказали, що заберемо все, що дасте, протягом 48 годин", – додав він.

"Перші, хто будуть отримувати – це медичні працівники, всі, хто контактують з групами ризику, пацієнти, яких лікарі будуть вважати за необхідне перевірити, тому що це теж захист лікарів. В нас станом на сьогоднішній ранок захворіли 4 500 лікарів. Я це знаю, але я не впевнений, що це знає ця влада. Щоденно у нас захворюють від 60 до 100 лікарів. Це означає, що ті заходи захисту, які зараз вжиті, неефективно працюють. Будуть визначені ще спеціальні групи – діти в спеціалізованих лікарнях, які мають специфічні хвороби, і донори, які дають кров, щоб ми швидко діагностували і зробили всі необхідні кроки. Тому в понеділок Марина їде в Охматдит і ми забезпечимо все, що вони попросили. Їде в спеціальні інклюзивні центри і в Броварську лікарню. Такі специфічні категорії громадян будуть забезпечені в першу чергу першою партією", – повідомив Порошенко.

П’ятий президент також зауважив, що ще 20 березня керівництво держави пообіцяло завезення в Україну мільйона тестів і ще протягом 48 годин Україні – 10 млн тестів.

"Вже після того, як пройшло 2,5-3 місяці епідемії, зроблено всього лише 300 тис тестів. У нас виникло запитання: а де 10 млн тестів? Чому ми їх не робимо для українців?, – сказав він.

"Або президента Зеленського ввели в оману і він вимушений був брехати, або їх розікрали, або знову перепродали за кордон. Або тести виявилися такими неякісними, достовірність була на рівні 20-30%, що просто лікарі відмовлялися їх застосовувати. Будь-який з цих варіантів є абсолютно неприйнятним", – сказав Порошенко.

"Фракція нашої політичної команди в парламенті ініціювала ухвалення закону, який зобов’язував негайно розширити тестування. Наголошую, що й зараз Україна займає останнє місце в Європі по кількості тестувань. Це означає, що у нас є ризик недостовірної статистики. Боротися з коронавірусом можна лише на першому дуже короткому етапі, а далі треба виявити, чи є збудник захворювань, заблокувати, і ми маємо не відгороджувати здорових людей, а там, де відбулося захворювання, тестами ми маємо чітко і точково визначити. А економіка країни має жити нормальним життям, тому що наслідки економічні будуть набагато страшніші наслідків епідеміологічних і медичних", – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що з перших днів епідемії Фонд Порошенка зосередився на забезпеченні захисту для медиків і придбав 130 тисяч захисних костюмів найвищої якості.

"Тоді, коли вони вивезли мільйони і мільйони масок захисних, ми завезли 2 млн масок, окуляри антивірусні, інше обладнання, завезли переносні цифрові рентген апарати для діагностики. Сьогодні ми вже перевищили цифру в 50 поставлених нових та відновлених апаратів ШВЛ", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також вкотре нагадав про негайну необхідність безумовного страхування всіх медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус.

"Всі лікарі мають бути застраховані і мають бути виплачені страхові компенсації. Абсолютно брутально обдуривши лікарів, представники монобільшості змінили мій закон, і лікарі позбавлені можливості, тому що їм сказали, що отримаєте гроші лише тоді, коли станете інвалідами. Від коронавірусу інвалідами не стають", – нагадав Порошенко.

"Нарешті вчора ми почули від Зеленського, що треба страхувати. Нам байдуже, хто буде ініціатором. Можете забути, хто вніс цей закон, але з понеділка ми будемо ставити пропозицію щодо повернення Верховної Ради до необхідності внесення змін до законодавства. І лікар, який захворів, який іде як на фронт, має відчувати турботу, захист і піклування держави, в тому числі і фінансову, а не цидулками, які ви зробили", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну доставлено 43 тисячі високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які Фонд Порошенка з волонтерами вже передають у медзаклади.

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