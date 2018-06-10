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Порошенко поговорив з Путіним: українці спрогнозували результати

1.7тЧитати новину російською

Переговори президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна про звільнення політичних в'язнів з російських в'язниць, швидше за все, не принесуть очікуваних результатів.

Таку думку висловили читачі Обозревателя у відповідному опитуванні.

Так, 47% опитаних впевнені, що Росія не погодиться звільнити українських політв'язнів і продовжить свою політику в цій сфері.

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Більше третини (38%) респондентів впевнені, що переговорів двох президентів мало для звільнення незаконно утримуваних в російських в'язницях українців. Для цього необхідно тиск міжнародної спільноти на Кремль.

І тільки 13% українців вважають, що політв'язнів незабаром вдасться повернути в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 9 червня, Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову. Сторони обговорили питання звільнення українських політв'язнів.

Володимир Путін вимагав звільнити заарештованих в Україні російських журналістів.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да не переживайте укропы, вернем вам всех шароварников, вот только пропитаем их "русским духом" как Савченко и вернем. У Сенцова и Кольченко успехи налицо - сало жрать отказываются, мох ягель требуют.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Смерть укробандеровцам
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1
Ivan Rus
Ivan Rus
Путин умный. Какую хорошую бомбу он подложил свидомым, освободив надийку савченко
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