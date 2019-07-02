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Порошенко підтримав акцію на Майдані

1.3тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко підтримав акцію під назвою "Терпіти більше не можна", яка відбудеться 2 липня о 20.00 на Майдані Незалежності.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. "Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані", – написав Порошенко.

Як повідомляється на сторінці відповідної акції в Facebook, причиною її є те, що кандидатами в депутати були зареєстровані особи, які, відповідно до закону, не мали не мали на це права.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Delo.ua

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровані кандидатами в депутати. Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної Сотні", – обурилися активісти, закликавши небайдужих приходити на Майдан.

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Акція на Майдані

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні тижні рейтинг "ЄС" значно зріс. Тепер політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – " За життя ".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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