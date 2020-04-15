"Вони нас не залякають": Порошенко під ДБР рішуче підтримав Чорновол

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що кримінальні переслідування Тетяни Чорновол та інших активістів, учасників Революції Гідності під прикриттям епідемії коронавірусу не стали сюрпризом.

Про це Порошенко заявив 15 квітня під будівлею Печерського суду, де Чорновол обирають запобіжний захід. За його словами, влада не приховувала свого справжнього ставлення до Майдану та його цінностей.

"У нас не було жодних ілюзій щодо позиції і поведінки чинної влади, її ставлення до подій Революції Гідності. Бо коли весь український народ, мільйони людей вийшли на Майдани, – вони тоді жартували, звертаючись до президента Януковича: "а якщо озброїти Беркут ебонітовими паличками, а протестуючих одягнути у шерстяний одяг, чи можна так виробляти електрику", – нагадав Порошенко блюзнірські жарти про Майдан.

"Ми всі дуже добре пам’ятаємо і ‪30 листопада,‬ і ‪1 грудня‬ – з проломленими головами активістів і журналістів на Банковій, і ‪11 грудня‬ – перший нічний штурм Майдану, і перші жертви – Нігояна, Жизневського, в тому числі на Грушевського. Я дуже добре пам’ятаю ранок 18 лютого, коли пострілами Беркуту бійці 14-ої сотні падали пораненими і опів на дев’яту, і опів на десяту, і ми їх евакуювали з Маріїнського парку. Я дуже добре пам’ятаю, що нас тоді всі хотіли залякати. І ми чітко продемонстрували: ми нікого не боялися, не боїмося і не будемо боятися", – нагадав події 2013-2014 років п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що справи Софії Федини, Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол ідуть у цьому ракурсі.

"Вони хочуть нас залякати. Це божевілля. В умовах, коли країна занурилася в політично-економічно-безпеково-соціальну кризу, все, що ми робимо – намагаємось об’єднати Україну. Для того, щоб дати відсіч, для того, щоб захистити державу, народ, захистити людей від цих викликів", – переконаний Порошенко.

Він вкотре попередив: активістів і учасників Майдану залякати неможливо.

"Ми точно будемо боротися і продовжуватимемо боротьбу Революції гідності. Ми точно будемо робити все, щоб захистити Україну, і вони нас не залякають. Сьогодні ми нікого не закликали сюди приходити, бо як там казали про соціальну дистанцію? Ми сьогодні в масках, ми дотримуємося дистанції, але ми не дамо владі скористатися коронавірусом для того, щоб потайки спробувати затиснути опозицію", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Він подякував всім, хто прийшов підтримати Тетяну Чорновол.

"Я радий тут побачити своїх політичних партнерів і побратимів. Дуже шкода, що під вчорашньою заявою у Верховній Раді поки що зібрано лише 51 підпис, причому більше половини – це "Європейська солідарність". Бо це є тест. В тому числі і тест парламенту. Бо в парламенті в різних політичних силах є учасники Революції гідності. Час об’єднуватись, щоб захищати Україну", – закликав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина закликала депутатів приєднатися до заяви проти знищення завоювань Революції Гідності "Ні – реваншу!".

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