Більш 1,75 млн грн: Порошенко передав відсуджені в "ВВС" гроші армії

П'ятий президент України Петро Порошенко передав волонтерам, які допомагають фронту, гроші, які відсудив у Британського телеканалу ВВС, в сумі 1 мільйон 752 тисячі гривень. Вони підуть на потреби армії.

Про це в Facebook повідомив глава фонду "Вернись живим" Віталій Дейнега. Він зазначив, що в четвер, 30 травня, волонтери особисто зустрілися з Порошенком і обговорили, на які потреби хочуть направити допомогу.

Так, керівник львівської ГО "Допоможи фронту" Богдан Масляк повідомив, що кошти підуть 24-й і 80-й бригаді, а також у 503-й батальйон морської піхоти.

Петро Порошенко

"З комбатом батальйону у нас є плани зі створення тренувальної бази для морпіхів, де б вони могли підвищувати свій професійний рівень", — розповів глава організації.

Петро Порошенко на своїй сторінці в моцмережі подякував волонтерам за внесок у розвиток армії і наголосив, що саме цим двом організаціям більше довіряє. Кожен фонд отримає по 875 000 гривень. Частину коштів витратять на підтримку української команди "Ігор нескорених", розповів Дейнега.

Віталій Дейнега Theinsider.ua

Порошенко закликав всіх патріотів не бути байдужими і приєднуватися до підтримки армії.

"Ми повинні підтримувати бійців до того часу, поки останній клаптик української землі не буде звільнений від окупантів. Тоді ми будемо святкувати, але поки нас чекає багато роботи", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Телерадіокомпанія BBC заплатила президенту України Петру Порошенко 50 тисяч фунтів за скандальну статтю про зустріч з лідером США Дональдом Трампом "за гроші".

До цього ВВС вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президенту України Петру Порошенко.

Нагадаємо, ВВС розповсюдила інформацію про те, що Порошенко платив за зустріч з Трампом. Особистий адвокат президента США Майкл Коен дав спростування цієї інформації.

У відповідь Порошенко подав позов на британську телерадіокомпанію ВПС за наклеп.

8 лютого Високий суд Лондона постановив, що матеріал BBC є однобоким і заборонив оскаржувати рішення.

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