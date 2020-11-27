Порошенко передав українським лікарням перші 12 кисневих концентраторів

Перші 12 кисневих концентраторів від п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка відправлені у лікарні.

Він запевнив, що до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні, повідомляє пресслужба політсили.

"Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну", – наголосив Петро Порошенко.

Він зауважив, що для вирішення цього завдання команді знадобилося три тижні. "Владі на це не вистачило дев’ять місяців", – констатував Порошенко.

Він повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував родині Юрія та Ірини Луценків, які долучилися до закупівлі цих апаратів.

"До кінця цього року ми очікуємо отримати ще близько 40 кисневих концентраторів, кожен на два ліжка", – повідомив він.

"Я хочу наголосити, що благодійники, як завжди, підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців. Здоров’я вам", – побажав п’ятий президент України.

Керівник Ріненської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Віталій Гайдукевич зазначив: "Знову важливі речі в державі доводиться робити волонтерам, а не владі. Петро Порошенко обіцяв – слово буде дотримано. Відповідно рівненським медикам у базовій ковідній лікарні, яка зараз має найбільше навантаження, хоч трохи буде легше", – додав Гайдукевич.

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко озвучив план порятунку України від коронакризи. Він наполіг на припиненні розкрадання фонду і спрямуванні всіх коштів на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.