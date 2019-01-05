Порошенко присвоїв високу нагороду Варфоломію за Томос Україні

Президент України Петро Порошенко нагородив Вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" I ступеня.

Як повідомляє прес-служба президента, це сталося в Стамбулі під час церемонії підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Відзначається, що нагорода вручена "за визначний особистий внесок Його Святості в розвиток автокефальної помісної Православної Церкви України, підвищення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди".

Новини Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

Президент також запросив патріарха Варфоломія із візитом до України.

Відзначається, що Вселенський патріарх, зі свого боку, вручив Порошенку пам'ятну медаль — хрест Панагія Паммакарістос.

president.gov.ua

president.gov.ua

Нагадаємо, у тексті Томосу про автокефалію згадується президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви й висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.