Порошенко присвоїв високу нагороду Варфоломію за Томос Україні

Президент України Петро Порошенко нагородив Вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" I ступеня.
Як повідомляє прес-служба президента, це сталося в Стамбулі під час церемонії підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України.
Відзначається, що нагорода вручена "за визначний особистий внесок Його Святості в розвиток автокефальної помісної Православної Церкви України, підвищення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди".
Президент також запросив патріарха Варфоломія із візитом до України.
Відзначається, що Вселенський патріарх, зі свого боку, вручив Порошенку пам'ятну медаль — хрест Панагія Паммакарістос.
president.gov.ua
president.gov.ua
Нагадаємо, у тексті Томосу про автокефалію згадується президент України Петро Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви й висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.
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