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Порошенко присвоїв високу нагороду Варфоломію за Томос Україні

2.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко нагородив Вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" I ступеня.

Як повідомляє прес-служба президента, це сталося в Стамбулі під час церемонії підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Відзначається, що нагорода вручена "за визначний особистий внесок Його Святості в розвиток автокефальної помісної Православної Церкви України, підвищення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди".

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Президент також запросив патріарха Варфоломія із візитом до України.

Відзначається, що Вселенський патріарх, зі свого боку, вручив Порошенку пам'ятну медаль — хрест Панагія Паммакарістос.

Порошенко присвоїв високу нагороду Варфоломію за Томос Україні

president.gov.ua

Порошенко присвоїв високу нагороду Варфоломію за Томос Україні

president.gov.ua

Нагадаємо, у тексті Томосу про автокефалію згадується президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви й висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоПатріарх Варфоломій
Місце
ТуреччинаСтамбул
Теги
фотографииТомосКонстантинопольський патріархатєдина церква
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Тут вобщем то вопрос больше к украинцам - как они позволили свидомым, государственному преступнику -олигарху и раскольнику -сатанисту разрушить собственную церковь и создать новый сатанисткий шабаш, вписав в него свои преступные имена?!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
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