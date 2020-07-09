Порошенко назвав скандал із ДБР "катастрофою для влади"
Заява керівника групи слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) Олега Корецького про те, як розслідувалися справи щодо п'ятого президента України Петра Порошенка, – катастрофа для влади.
Про це Порошенко заявив сьогодні, 9 липня в ефірі телеканалу "Україна", відео включення політик розмістив у Facebook.
"Це катастрофа для діючої влади. Мене точно не можна запідозрити в доброму ставленні до керівника групи, який 14 місяців знущався з усієї нашої команди. Коли вже така стовідсотково людина діючої влади, президента Зеленського, вина якого – він іще не член "95 Кварталу"( все інше він має), – стверджує, що він вимагає закриття всіх кримінальних справ і скаржиться на тиск адвоката Януковича Бабікова та генерального прокурора Венедіктової", – сказав Порошенко.
Він заявив, що Бабіков і Венедіктова за завданням Зеленського намагаються притягнути його до відповідальності.
"Бажання є притягнути (у гаранта), а немає за що. І це насправді Вотергейтський скандал. Це злочин. Злочин, який вчинив чинний президент", – сказав п'ятий президент України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
п'ятий президент України розповів про те, що керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, який очолював розслідування, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск із метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка.
Також Корецький заявив, що колишній адвокат Януковича, заступник директора ДБР Олександр Бабіков вимагав від слідчих викликати на допити п'ятого президента України Петра Порошенка, незважаючи на те, що знав про відсутність складу злочину в справі.
Крім того, Корецький заявив, що в так званій "справі Прямого каналу" була поставлена задача арешту телеканалу, і такі вказівки давав перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.