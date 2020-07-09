Порошенко назвав скандал із ДБР "катастрофою для влади"

Заява керівника групи слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) Олега Корецького про те, як розслідувалися справи щодо п'ятого президента України Петра Порошенка, – катастрофа для влади.

Про це Порошенко заявив сьогодні, 9 липня в ефірі телеканалу "Україна", відео включення політик розмістив у Facebook.

"Це катастрофа для діючої влади. Мене точно не можна запідозрити в доброму ставленні до керівника групи, який 14 місяців знущався з усієї нашої команди. Коли вже така стовідсотково людина діючої влади, президента Зеленського, вина якого – він іще не член "95 Кварталу"( все інше він має), – стверджує, що він вимагає закриття всіх кримінальних справ і скаржиться на тиск адвоката Януковича Бабікова та генерального прокурора Венедіктової", – сказав Порошенко.

Він заявив, що Бабіков і Венедіктова за завданням Зеленського намагаються притягнути його до відповідальності.

"Бажання є притягнути (у гаранта), а немає за що. І це насправді Вотергейтський скандал. Це злочин. Злочин, який вчинив чинний президент", – сказав п'ятий президент України.

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