Порошенко на зустрічі з родинами загиблих патріотів засудив вторгнення силовиків до музею Революції Гідності

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вибачився перед родинами загиблих Героїв Небесної Сотні та засудив вторгнення силовиків до музею їх пам'яті.

Відповідну позицію він висловив у Львові на зустрічі із рідними патріотів, що віддали свої життя за європейське майбутнє країни, повідомляє пресслужба "ЄС".

"Я тут, щоб подякувати вам і вибачитися, що зараз на державному рівні День Гідності та Свободи відзначається не так, як п’ять років до цього. Запевняю вас – це ненадовго. Ми в жодному разі не дамо знищити пам’ять, знищити українство, державність, знищити те, що вже є в нашій історії – це пам’ять про Героїв Небесної Сотні", – сказав п’ятий президент.

Учасники зустрічі висловили обурення обшуками силовиків у Музеї Революції Гідності Пресслужба "Європейської Солідарності"

Учасники зустрічі висловили обурення обшуками силовиків у музеї Революції Гідності. "Країна живе символами. У нас є свої символи і наша зустріч тут – це символ пріоритетів, що важливі для нашої команди. А вони живуть своїми символами. Це ж не просто якийсь слідчий підписав обшук – це позиція Зеленського", – зазначив Порошенко.

Мати Героя Небесної Сотні Романа Варениці із Новояворівська Ганна Варениця розповіла, що їй боляче бачити те, що відбувається в Україні.

"Дуже тяжко згадувати ті події, але ще важче дивитися на все те, що зараз твориться. Відпустили "беркутів" у 2019-му році. Ми ходили на всі ті суди, і в 2019 році для нас знову повернулися ті події 2014-го року. Шість років тривав суд і потім так зробити – відпустити тих "беркутів"… Зараз вже досліджено і ми знаємо, хто вбив нашого сина. Один із тих, кого відпустили, Абровськін – зараз дослідили, що він зі своєї зброї вбив і поранив 40 чоловік 20 лютого. І його відпустили", – зазначила вона.

"Ми ходили на ті суди і вони себе поводили так, наче нічого людського в тих хлопцях не залишилося. Вони поводилися, як звірі, і дуже прикро нам було, що вони не зрозуміли своєї вини. Вони жодного разу не попросили прощення", – розповіла мати загиблого героя.

"Ми маємо не складати руки, не втрачати любові і віри до України. Боротися, так як ми боремося проти реваншу, так як боремося проти того, щоб кліка Януковича поверталась до влади", – підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці прийшли з обшуками до Національного музею Революції Гідності 19 листопада. Причиною названо можливе зловживання службовим становищем.